Inglaterra – España, en directo | Sigue en directo la última hora en vivo online gratis y en tiempo real el partido de la Selección en la UEFA Nations League
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra - España de la UEFA Nations League
El Inglaterra - España es de la jornada 1 del grupo A3 de la Liga de las Naciones y se juega en Wembley
La selección española arranca su participación en la UEFA Nations League y lo hará enfrentándose a Inglaterra en lo que será uno de los partidos más destacados de toda la jornada 1. Ambos combinados cayeron en el grupo A3 y son los claros candidatos a luchar por la primera plaza de este cuadro en el que también están Croacia y la República Checa. Narraremos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante choque Inglaterra – España en la Liga de las Naciones.
Inglaterra – España de la Nations League, en directo
El grupo de la UEFA Nations League
Ha arrancado ya la nueva edición de la UEFA Nations League y la selección española espera poder sumar un nuevo título a sus vitrinas. Los de Luis de la Fuente ya conquistaron en 2023 el título por primera vez en su historia y en el de 2025 cayeron en la tanda de penaltis en la final contra Portugal, así que ahora el objetivo es conseguir el segundo entorchado para la Real Federación Española de Fútbol. Para ello, antes de pensar en la fase eliminatoria, España va a tener que superar un duro cuadro en el que está con Inglaterra, Croacia y República Checa.
Una era dorada
Como ya hemos mencionado, en 2023 la selección española dirigida por Luis de la Fuente conseguía conquistar la Liga de las Naciones por primera. A partir de ahí ha comenzado una era bastante exitosa para el combinado nacional de nuestro país, que en 2024 conseguía ganar la Eurocopa, curiosamente, ante Inglaterra, rival de hoy en la UEFA Nations League. El colofón, y esperemos que no sea el final, llegó este verano en Estados Unidos con la consecución del Mundial 2026 que ha supuesto que España borde una estrella más en su camiseta sobre el escudo.
Partidazo en Wembley
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – España que corresponde a la primera jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a los Three Lions en un enclave mágico como es Wembley. Será duro para los actuales campeones del mundo y de la Eurocopa, que, por cierto, estrenan la segunda estrella en el pecho, pero lo que está claro es que será un auténtico partidazo.
Alineación de Inglaterra
También conocemos el once con el que Thomas Tuchel intentará superar a la campeona del mundo. Esta es la alineación oficial de Inglaterra contra España hoy: Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham; Saka, Gordon y Harry Kane.
A qué hora empieza el Inglaterra – España
La UEFA programó el Inglaterra – España para las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, así que no queda nada para que ruede el balón en Wembley en este choque de la UEFA Nations League.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional habló en rueda de prensa para analizar este choque frente a Inglaterra, pero también comentó que no le gusta este nuevo parón de selecciones. Las palabras de Luis de la Fuente.
Lamine Yamal
El futbolista del Barcelona se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, pero, además de eso, Lamine Yamal ha desvelado la conversación que tuvo con Messi en la final del Mundial.
Los descartes
Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este partido contra Inglaterra de todos los que citó para este largo parón de selecciones. Víctor Muñoz, Roberto Fernández e Iván Fresneda se quedan en la grada.
Dónde ver por TV el Inglaterra – España
Recordamos que este choque entre Inglaterra y la selección española se podrá ver en directo por TV por La1, pero en OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de España en la Liga de las Naciones.
Alineación oficial de España
Ya tenemos el once con el que Luis de la Fuente intentará que la Selección debute con victoria en Wembley en la Nations League. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Inglaterra: Unai Simón; Eric García, Laporte, Pau Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.
¡Una horita y media!
Muy buenas tardes a todos. Arrancamos la narración del Inglaterra – España de la UEFA Nations League, que promete ser apasionante. En breves momentos les anunciaremos las alineaciones de los ingleses y de la Selección.
Wembley
A nadie se le escapa que el estadio londinense es uno de los más conocidos y míticos del deporte rey, pero. ¿cómo le ha ido a España en Wembley?