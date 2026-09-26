Los tres descartes de Luis de la Fuente para el Inglaterra-España

Luis de la Fuente ya ha tomado su primera decisión importante antes del estreno de España en la Liga de Naciones. El seleccionador ha dejado fuera de la convocatoria definitiva para enfrentarse a Inglaterra a Víctor Muñoz, Roberto Fernández e Iván Fresneda. Los tres son los descartes de una lista que debía reducirse hasta los 23 futbolistas inscritos para el encuentro de Wembley.

Especialmente significativo es el caso de Fresneda, que había sido llamado para ocupar el sitio del lesionado Pedro Porro y finalmente verá desde la grada el primer encuentro de esta concentración. La lista inicial estaba formada por 26 jugadores y De la Fuente ha tenido que realizar tres descartes.

Los dorsales publicados antes del encuentro han terminado de confirmar la decisión del seleccionador. Víctor Muñoz, Roberto y Fresneda son los tres futbolistas que no entran en la relación definitiva, una decisión que afecta especialmente a dos de las novedades de esta ventana.

Fresneda había llegado a la absoluta después de la lesión de Porro, mientras que Roberto afrontaba su primera convocatoria con la selección española y había sido una de las caras nuevas elegidas por De la Fuente para iniciar esta nueva etapa después del Mundial. Víctor Muñoz, campeón del mundo, por su parte, también tendrá que esperar para tener minutos en esta concentración.

Eric García o Pubill en el lateral derecho

De la Fuente sacrifica de esta manera un defensa y dos delanteros para confeccionar la lista de 23 contra Inglaterra. La ausencia de Fresneda reduce las alternativas naturales en el lateral derecho, aunque el seleccionador cuenta con Marc Pubill y también con Eric García, que puede desenvolverse en esa posición.

En ataque, los descartes de Víctor Muñoz y Roberto dejan a España con Ferran Torres, Dani Olmo, Yeremy Pino, Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal entre sus opciones ofensivas. Los tres descartados siguen formando parte de una concentración especialmente larga y tendrán nuevas oportunidades para entrar en las convocatorias de los siguientes encuentros.

España comienza este sábado a las 20:45 horas en Wembley su camino en la Liga de Naciones. Los campeones del mundo estrenan oficialmente su segunda estrella ante Inglaterra en el primero de los cuatro partidos que disputarán en apenas diez días.

Después llegarán Croacia en Sevilla, República Checa en Oviedo y nuevamente Croacia, esta vez en Split. Un estreno de máxima exigencia para la selección de De la Fuente, que vuelve a competir poco más de dos meses después de conquistar el Mundial y lo hace en uno de los escenarios más importantes del fútbol europeo.