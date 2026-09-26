Historias de Wembley: España vuelve donde casi nunca gana

Wembley nunca ha sido un estadio cualquiera para España. El templo del fútbol inglés ha sido durante décadas uno de esos escenarios capaces de medir el verdadero tamaño de la Selección. Diez partidos, dos victorias, tres empates y cinco derrotas resumen una relación marcada por goleadas, penaltis, decepciones y alguna que otra hazaña. Este sábado, la campeona del mundo vuelve a un campo donde históricamente le ha costado muchísimo ganar.

Porque Wembley ha sido casi siempre territorio hostil. España ha disputado allí nueve encuentros contra Inglaterra y solamente uno frente a una selección diferente, Italia en 2021. Y entre todos ellos aparecen dos eliminaciones especialmente dolorosas que todavía forman parte de la historia negra de la Selección: 1996 y 2021.

Del infierno a la primera conquista

Los primeros viajes fueron especialmente duros. Inglaterra goleó a España 4-1 en 1955 y 4-2 en 1960. Después llegaron otras dos derrotas: 2-0 en 1967 y 1-0 en 1968. España tardó más de un cuarto de siglo desde su primera visita en conseguir salir victoriosa del viejo Wembley.

Hubo que esperar hasta 1981. El equipo dirigido por José Emilio Santamaría rompió finalmente la barrera con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Satrústegui y Zamora. Fue la primera conquista española del templo inglés y durante 37 años permaneció como la única.

1996, una de las noches más crueles

Si existe una noche que explica la complicada relación de España con Wembley es la del 22 de junio de 1996. La Selección de Javier Clemente se jugaba contra la anfitriona Inglaterra un puesto en las semifinales de la Eurocopa. España llegaba después de superar una fase de grupos disputada íntegramente en Leeds y se encontró en cuartos con todo Wembley empujando a los ingleses.

España completó un enorme partido, pero terminó eliminada después del 0-0 y una tanda de penaltis. Fue una noche rodeada de polémica arbitral, con dos goles españoles anulados y varias acciones reclamadas dentro del área inglesa. Después de 120 minutos, llegaron los penaltis. Hierro y Nadal fallaron y España cayó 4-2. Inglaterra avanzó a semifinales y aquella generación española abandonó Wembley con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad histórica.

El nuevo Wembley tampoco lo puso fácil

España regresó en 2011 convertida en campeona del mundo. Tampoco sirvió. Dominó durante muchos momentos, pero Lampard decidió el encuentro para Inglaterra (1-0).

Cinco años después llegó otro empate. Inglaterra ganaba 2-0 cuando el partido entró en sus últimos minutos, pero Iago Aspas e Isco protagonizaron una reacción espectacular para rescatar el 2-2.

De la conquista de 2018 a las lágrimas de 2021

La segunda y última victoria española llegó en 2018. En el estreno oficial de Luis Enrique, Rashford adelantó a Inglaterra, pero España respondió con los goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno para imponerse por 1-2.

Tres años después, Wembley volvió a mostrar su cara más cruel. España se enfrentó a Italia en las semifinales de la Eurocopa 2020, disputada en 2021 por la pandemia. Era la oportunidad de regresar a una gran final nueve años después de conquistar la Eurocopa de 2012.

Chiesa adelantó a Italia y Morata apareció para empatar y llevar el encuentro a la prórroga. España había conseguido llevar la semifinal hasta el límite, pero nuevamente Wembley condujo a una tanda de penaltis. Dani Olmo mandó fuera el suyo, Donnarumma detuvo el lanzamiento de Morata y Jorginho marcó el definitivo. Italia pasó a la final y terminó proclamándose campeona de Europa precisamente en Wembley.

Ahora España regresa al mismo escenario convertida en campeona del mundo y luciendo por primera vez sus dos estrellas. Será el undécimo partido de su historia en Wembley y el décimo contra Inglaterra. Un estadio de cicatrices y recuerdos que España sólo ha conseguido conquistar dos veces. La campeona del mundo busca la tercera.