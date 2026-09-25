España estrena sus dos estrellas: la camiseta de los campeones del mundo debuta en Wembley

España ya puede presumir de sus dos estrellas. Por primera vez desde que la Selección conquistó el Mundial de 2026, los internacionales españoles han posado con la camiseta que acredita a España como bicampeona del mundo. Adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores con la nueva equipación, que tendrá su puesta de largo este sábado en un escenario difícilmente mejorable: Wembley.

Será contra Inglaterra cuando la nueva camiseta pase de las fotografías al césped. El encuentro tendrá además una enorme carga simbólica. España disputará su primer partido después de conquistar el Mundial y lo hará luciendo por primera vez sobre el escudo las dos estrellas correspondientes a los títulos de 2010 y 2026.

Dos estrellas para una nueva España

La principal novedad está inevitablemente encima del escudo. La estrella que durante 16 años recordó el Mundial conquistado en Sudáfrica ya tiene compañía. El segundo título mundial conseguido este verano abre una nueva etapa para la Selección y también modifica para siempre una camiseta que se había convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol español.

El diseño mantiene la identidad habitual de España, pero ahora incorpora el elemento que convierte esta equipación en histórica. Las dos estrellas unen a dos generaciones campeonas del mundo y representan los dos momentos más importantes de la historia de la Selección.

Las fotografías presentadas por Adidas muestran por primera vez a los integrantes de la actual generación vestidos ya como bicampeones mundiales. Una imagen que hasta hace apenas unos meses todavía pertenecía al futuro y que ahora se convierte en la nueva normalidad.

Wembley, escenario del estreno

España no ha elegido un partido cualquiera para estrenarla. Será en Wembley, contra Inglaterra y en el inicio de una nueva etapa competitiva después de tocar el cielo este verano.

La equipación que utilizarán los jugadores incorpora además la tecnología CLIMACOOL+, materiales técnicos de última generación y una construcción ligera diseñada para mejorar la ventilación y facilitar la libertad de movimiento durante los partidos.

Pero cualquier innovación quedará en un segundo plano cuando España salte al césped de Wembley. Todas las miradas estarán unos centímetros por encima del escudo. La Selección ya tiene la camiseta de sus dos Mundiales. Y este sábado, por primera vez, las dos estrellas comenzarán a jugar.