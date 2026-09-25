Andy Carroll confiesa que un amigo famoso de su ex le agredió sexualmente en la cama

La historia que Andy Carroll ha decidido hacer pública en su autobiografía ha sorprendido al mundo del fútbol por la gravedad de los hechos y por el trauma que ha supuesto en su vida durante años. El ex delantero del Newcastle y del Liverpool relata en el libro llamado Owning It que sufrió una agresión sexual en su propia casa en 2021, cuando se encontraba en una segunda etapa en el club de su ciudad natal.

Carroll, que ahora tiene 37 años y continúa vinculado al fútbol como jugador y copropietario del Dagenham & Redbridge, explica que durante mucho tiempo apenas habló de lo sucedido y que tomó la decisión de incluirlo en su libro prácticamente en el último momento. El agresor, cuya identidad no revela, era un conocido que el ariete describe como un «amigo famoso» de su entonces pareja. Posteriormente fue declarado culpable de delitos sexuales y condenado a tres años de prisión.

Según el internacional inglés, todo ocurrió después de un partido que había disputado con el Newcastle United. El hombre se presentó en su domicilio con la intención de ver un combate de boxeo y Carroll ya tenía la sensación de que había algo extraño en su comportamiento. La noche fue avanzando y el delantero cuenta que había tomado algunas copas y que comenzó a encontrarse mareado. Esa sensación le llevó incluso a preguntarse si alguien podía haber puesto alguna sustancia en su bebida. Poco después decidió marcharse a dormir y ofreció al agresor pedirle un taxi, aunque decidió quedarse en la vivienda.

Carroll lo cuenta todo en su libro

Fue durante la madrugada cuando se produjo el episodio. Carroll explica que se despertó y descubrió al hombre debajo de las sábanas intentando practicarle sexo oral. El jugador reaccionó inmediatamente, lo echó de la vivienda y asegura que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Después llamó a la Policía y terminó llorando mientras recibía el apoyo de la niñera de sus hijos. El atacante negó las acusaciones y afirmó que el futbolista le había golpeado sin motivo, de ahí que ambos fueron trasladados posteriormente a una comisaría.

El caso acabó llegando a los tribunales y Andy Carroll tuvo que declarar sobre lo ocurrido. El hombre fue finalmente declarado culpable de delitos sexuales, condenado a tres años de prisión e incluido en el registro de delincuentes sexuales. Además, se le prohibió acceder al lugar donde residía el futbolista, que reconoce que afrontar el proceso judicial fue una experiencia especialmente dura y la describe en su libro como «humillante, vergonzosa y absolutamente horrible».

Ahora, varios años después, Carroll ha decidido romper su silencio. «Fui agredido sexualmente, ahí lo he dicho», escribe en Owning It, explicando que hablar públicamente del episodio le resultaba especialmente difícil. El ex jugador del Liverpool reconoce que llegó a plantearse seriamente si debía incluirlo en su autobiografía y que mantuvo numerosas conversaciones con su pareja, Lou Teasdale, antes de tomar la decisión definitiva. También explica que lo sucedido ha tenido consecuencias mucho más allá de aquella noche: «Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. El trauma de lo que pasó no ha desaparecido».