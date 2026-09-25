La sorprendente afirmación de Franco Colapinto sobre sus lágrimas en Monza: «Soy medio maricón»

Desde su llegada a la Fórmula 1 a mediados de 2024, pocas son las ocasiones en las que las palabras de Franco Colapinto pasan desapercibidas. La espontaneidad del argentino y, a veces, sus salidas de tono, es algo que caracterizaba al Gran Circo, pero que se estaba perdiendo en los últimos tiempos. Lo llamativo es que, en el caso del piloto de Alpine, la mayoría de sus deslices se producen en declaraciones sobre él mismo.

Una de sus afirmaciones más sorprendentes se ha conocido este viernes. Colapinto fue preguntado por el momento que dio la vuelta al mundo tras la carrera del Gran Premio de Italia, en la que se vio una versión inédita del argentino. Éste quedó devastado por un error de pilotaje que le impidió aspirar a algo más que su noveno puesto final en la prueba de Monza con un Alpine que volaba (su compañero Pierre Gasly fue séptimo).

La imagen fue tremenda: Colapinto, entre lágrimas, apenas podía pronunciarse ante los medios. Unas semanas después ya habla con toda honestidad de lo ocurrido. De hecho, se ha puesto a sí mismo un calificativo bastante llamativo al ser preguntado por lo que le sucedió en Monza. «Soy muy pasional y medio maricón, pero obviamente uno va creciendo con estos momentos», afirmó el argentino.

En una entrevista concedida al periodista de F1 Jorge Peiro, publicada en Sport, Colapinto se salta las normas al hablar sin tapujos de aquel momento: «Al final, carreras de muchas emociones y carreras, especialmente Monza, fue un sube y baja de emociones y de momentos que viví durante la carrera. De verte muy adelante, de verte atrás, a recuperar, a remontar».

«Y al final, cuando baja toda la adrenalina, son momentos que pasan y, cuando estás todo el tiempo delante de una cámara, de una tele, se ve y se muestra mucho eso. Yo, como no puedo esconder mucho lo que me pasa, capaz se ve mucho también. Está mucho más presente», añadió el argentino.

Colapinto y lo que le pasó a Alcaraz en París

Sin embargo, a Colapinto le ocurrió algo a lo que nos hemos acostumbrado en el deporte. En España tenemos el recuerdo de Carlos Alcaraz completamente roto después de perder la batalla por el oro contra Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde tuvo que ser consolado a pie de pista por el ex tenista y entrevistador Álex Corretja. Colapinto también descubrió lo que es soltar en público toda la presión contenida a la que somete el deporte de alto nivel.