Un juez de Ceuta pide a la Policía que enumere los gatos muertos desmembrados tras la invasión de marroquíes y subsaharianos en la Ciudad Autónoma. El juez investiga estos hechos por constituir un presunto delito contra los animales.

El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Ceuta ha acordado incoar Diligencias Previas a raíz de una denuncia en la que se ponía en conocimiento de los tribunales la desaparición de un número indeterminado de gatos comunitarios, así como informaciones relativas al desplazamiento de ejemplares, al deterioro de refugios y puntos de alimentación y al hallazgo de gatos muertos algunos con lesiones .

Según el auto fechado a 16 de septiembre al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez ha pedido al Seprona de la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Ceuta que informen si han recibido denuncias, avisos, llamadas o intervenciones relacionadas con gatos muertos, lesionados o desaparecidos en el último mes y que, en su caso, las aporten.

Pide información a los medios

La denuncia que ha admitido a trámite el juez de Ceuta se basa en informaciones periodísticas y testimonios públicos de cuidadoras y responsables de las colonias felinas de Ceuta.

Los hechos denunciados se sitúan entre los días 17 y 19 de agosto de 2026 y, según las informaciones recopiladas, se habría producido la desaparición de un número indeterminado de gatos comunitarios. Las zonas afectadas que se citan en la denuncia fueron las de Huerta Téllez, Carmelitas, calle Goya, Príncipe, Sidi Embarek, Punta Blanca y las inmediaciones de la planta desaladora.

El juez ha pedido a los agentes de la Policía Nacional que se ponga en contacto con los medios de comunicación a que se refiere la denuncia, adjuntándoles copia de esta, determine la identidad de aquellas personas cuidadoras o administradoras de colonias de gatos que hayan realizado las manifestaciones en los medios de comunicación para que se las tome declaración como testigos y aporten su identidad. También se les pide que aporten las fotografías, vídeos, comunicaciones y partes veterinarios relacionados con dichos animales.

«Queremos saber qué ha pasado con los gatos, la investigación debe permitir establecer la verdad mediante pruebas y determinar, en su caso, las responsabilidades que correspondan», explica Inmaculada Jaén, la presidenta de la Asociación Zolandia que ha presentado la denuncia en los juzgados de guardia de Ceuta.

Los inmigrantes vandalizaban colonias

OKDIARIO publicó que los inmigrantes ilegales vandalizaban las colonias de gatos en Ceuta. La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta (DAUBMA) alertó de la existencia de «indicios graves» de infracciones y posibles delitos ambientales, documentados mediante vídeos, fotografías y testimonios ciudadanos difundidos en redes sociales y medios locales.

Manuel Toledo Roldán, el presidente de DAUMBA, denunció ante una cámara de OKDIARIO que los inmigrantes ilegales vandalizan las colonias de gatos en Ceuta y que «todo ser vivo lo cazan y a la cazuela».