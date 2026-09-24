Todo el mundo pone el cubo de la basura debajo del fregadero pero existe una alternativa mucho más higiénica

En numerosas viviendas, el cubo de basura se encuentra en un lugar estratégico de la cocina, oculto al lado del lavavajillas o debajo del fregadero, garantizando una mayor amplitud y limpieza visual en la estancia. Aunque, la interiorista Ángeles Martínez confirma que hay una alternativa mejor que se resume en el desplazamiento del cubo debajo de la zona en la que se esté faenando. «Tiene todo mucho más accesible para estar trabajando y recogiendo a la vez la cocina, sin que nadie te moleste que esté poniendo el lavavajillas o cocinando», asegura.

¿En qué consiste esta alternativa?

La alternativa de colocar el cubo de basura en la zona de trabajo principal o de preparación de alimentos se ha convertido en la más recomendada por los expertos. Además, engloba cuatro ventajas principales que ayudan a garantizar el bienestar de los integrantes de la vivienda y no sólo la comodidad.

Los beneficios principales:

Esta alternativa está conformada por los siguientes beneficios que se agrupan en cuatro grandes grupos:

Mayor comodidad al evitar el desplazamiento.

Mayor limpieza y eficiencia al permitir retirar restos de comida de forma directa y rápida.

Optimizar el espacio al dejar un hueco libre bajo el fregadero.

La imagen de modernidad de una cocina que se encuentra dentro de los cánones modernos.

La clave: el tamaño del fregadero

La experta en interiorismo muestra un abanico de recomendaciones dentro de la cocina, entre las que también se encuentra el tamaño del fregadero. Un fregadero en el que no cabe una bandeja de horno, no es recomendable por las dificultades que genera. Además, Ángeles Martínez detalla que cocinar con la luz de una única lámpara no es suficiente y aconseja colocar más luces y tener varios enchufes en la cocina. Por lo tanto, son numerosas las personas que optan por las transformaciones de la luz y el cubo de basura, ya que aseguran un espacio más moderno, limpio y cómodo.