Los expertos en interiorismo coinciden: hay una opción mejor para colocar los cubos de basura antes que debajo del fregadero

Cuando se trata de la importancia de distribuir bien las cosas dentro de casa, una de las estancias en las que más se nota es la cocina. Cualquier elemento que esté fuera de lugar enseguida molesta, de modo que solemos tener un lugar concreto para cada cosa, los cajones con los cubiertos, los armarios para la vajilla, los electrodomésticos bien colocados y ¿los cubos de basura? Pues muchos apuestan por tenerlos bajo el fregadero pero lo cierto es que puede que sea un error tenerlos ahí.

De hecho sobre este detalle ha hablado Ángeles Martínez, interiorista de Beta Interiorismo, que comparte en la cuenta de TikTok @beta.interiorismo diferentes consejos para conseguir una cocina más cómoda y funcional. Para la experta, el lugar tradicionalmente reservado a la basura no es necesariamente el mejor. Hay otra ubicación que permite tenerla mucho más a mano mientras cocinamos y que puede cambiar bastante la forma de trabajar en esta estancia.

Hay una opción mejor para colocar los cubos de basura antes que debajo del fregadero

Durante años, el mueble situado bajo el fregadero ha sido el lugar elegido para colocar el cubo de basura. Es una solución tan habitual que pocas veces nos planteamos si realmente resulta práctica. Sin embargo, Martínez propone cambiar esta distribución y llevar los cubos debajo de la zona de preparación de alimentos. «Si tienes los cubos de basura debajo del fregadero, hay una mejor opción: debajo de la zona de trabajo», explica la interiorista en uno de sus vídeos de TikTok.

La razón tiene que ver con el hecho de tener un mejor acceso mientras nos encontramos en la zona de trabajo preparando ingredientes o cocinando. Si el cubo está justo debajo de la encimera en la que estamos trabajando, basta con abrir el cajón o mueble correspondiente para tirarlos. De esta manera se puede preparar, cocinar y recoger prácticamente al mismo tiempo, evitando desplazamientos innecesarios. «Aquí tienes todo muchísimo más accesible para estar trabajando y recogiendo a la vez», señala Martínez.

En las cocinas actuales, esta idea puede llevarse todavía más lejos mediante muebles extraíbles destinados a separar los distintos residuos. Incluso existen diseños que incorporan una abertura en la propia encimera conectada con los recipientes inferiores, de modo que los restos pueden retirarse directamente desde la superficie de trabajo.

El fregadero que recomienda una interiorista para una cocina práctica

La ubicación de los cubos no es el único error que puede hacer que cocinar resulte más incómodo. Martínez también aconseja prestar atención al tamaño del fregadero y propone una referencia muy sencilla para saber si hemos elegido bien. «Si en tu cocina no cabe por lo menos la bandeja del horno, entonces tu fregadero no te está haciendo la vida nada fácil», advierte.

Su recomendación pasa por escoger un fregadero grande y con una sola cubeta. No se trata únicamente de ganar espacio. Una cubeta amplia permite lavar bandejas del horno, ollas, fuentes y sartenes grandes sin tener que colocarlas en posiciones imposibles o acabar salpicando toda la encimera. Además, siempre que el diseño y el presupuesto lo permitan, la interiorista apuesta por los fregaderos integrados en la encimera y realizados con el mismo material. La continuidad visual consigue un acabado más limpio y elegante, pero también tiene una ventaja práctica importante ya que al eliminar determinadas juntas y bordes, desaparecen algunos de los puntos en los que habitualmente se acumulan agua, restos de alimentos y suciedad. La superficie resulta así más sencilla de limpiar después de cocinar.

La iluminación de la cocina no debería limitarse al techo

Otro de los aspectos que conviene pensar antes de reformar una cocina es la iluminación. Una única lámpara central puede parecer suficiente cuando la estancia está vacía, pero la situación cambia cuando nos colocamos delante de la encimera. Nuestro propio cuerpo puede bloquear parte de la luz y generar sombras precisamente en el lugar en el que estamos cortando o preparando los alimentos. «Si sólo tienes una luz central en tu cocina y no iluminando directamente la zona de trabajo, acabarás cocinando a oscuras», explica Martínez.

Por eso, además de la iluminación general, conviene disponer de puntos de luz dirigidos específicamente hacia las superficies de trabajo. Las tiras LED instaladas bajo los muebles superiores son una de las soluciones habituales, ya que iluminan directamente la encimera sin ocupar espacio. Además de resultar más agradable, una buena visibilidad es especialmente importante cuando se utilizan cuchillos, pequeños electrodomésticos o se manipulan alimentos calientes.

Los enchufes son otro detalle que conviene planificar

Otro detalle importante son los enchufes. El aumento de pequeños electrodomésticos como cafeteras, tostadoras, robots de cocina o freidoras de aire hace que las tomas habituales puedan quedarse cortas. Como señala la interiorista, tener sólo «los dos típicos enchufes de obra» puede llenar la encimera de cables y regletas. Por eso, recomienda distribuir suficientes tomas de corriente por las principales zonas de trabajo, teniendo en cuenta qué aparatos vamos a utilizar.

En definitiva, todo lo explicado son decisiones aparentemente pequeñas frente a otras cuestiones como elegir los muebles, los electrodomésticos o la encimera. Sin embargo, son precisamente estos detalles los que terminan determinando si una cocina resulta cómoda en el día a día. Cambiar de sitio el cubo de basura, instalar un fregadero suficientemente grande, iluminar correctamente la encimera y contar con enchufes donde realmente hacen falta puede ser mucho más importante que seguir la última tendencia decorativa.