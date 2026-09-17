Nubosidad y brumas marcarán el día en toda la provincia, con lluvias dispersas más frecuentes en las zonas litorales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará suave, cambiando a noroeste en horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvias y cambios

El cielo se muestra hoy como un amplio lienzo gris en Bilbao, con nubes que se agrupan pesadamente y presagian la llegada de lluvias intensas desde la madrugada hasta el mediodía. Con los termómetros marcando unos frescos 14 grados, la sensación térmica puede llegar a sentirse más fría, sobre todo junto a un viento del norte que soplará a 15 km/h, aportando ese toque fresco y algo crispado a la atmósfera. La humedad, elevada, hará que el ambiente se sienta denso y cargado, como un presagio de un día de abrigo.

Ya por la tarde, el cielo no se despejará mucho y aún persistirán las probabilidades de chubascos. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, pero será un día de cambio constante, donde las olas de viento y potenciales lluvias pueden hacer un guiño hacia la tarde-noche. Con el sol asomándose tímidamente por encima del horizonte a las 07:53 y ocultándose otra vez a las 20:18, la luz del día será un regalo efímero, interrumpido por la danza de las nubes y la promesa de agua.

Nubes grises y lluvias constantes en Baracaldo

El cielo de Baracaldo despierta hoy cubierto de nubes grises, presagiando un día movido y cambiante. Las primeras horas traen consigo un ambiente húmedo y sombrío, donde el viento del norte sopla con fuerza, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría de lo habitual.

La mañana se presenta con constantes probabilidades de lluvia que alcanzan el 100%, mientras que la tarde-noche no se queda atrás con un 75%. Las temperaturas oscilan entre los 14 y los 23 grados y se prevé que el viento supere los 30 km/h en algunas ráfagas. Con tal panorama, es mejor llevar paraguas y no olvidar abrigarse bien para enfrentar los caprichos del tiempo.

Guecho: ambiente húmedo con lluvias constantes

La jornada amanece en Guecho con un cielo cubierto y una sensación de humedad notable, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en 16°C y alcanzando un máximo de 22°C durante la tarde. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará suavemente a 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que pueden llegar a 30 km/h, así que se recomienda precaución.

Por la tarde, las lluvias continuarán con una probabilidad del 75%, manteniendo un ambiente húmedo y pesado. Con el sol saliendo a las 07:53 y poniéndose a las 20:18, los habitantes de Guecho disfrutarán de más de doce horas de luz, aunque las nubes dominantes pueden hacer que se sienta algo más fresco de lo habitual.

Santurce: tarde templada con nubes y lluvia

El tiempo en Santurce se presenta como un día templado y algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados. La probabilidad de lluvia es alta durante la mañana y la tarde, con un viento leve que sopla del norte, lo que sumará un toque fresco al ambiente.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, quizás con un paraguas a mano, pero sin preocuparse demasiado. El ambiente es propicio para llevar a cabo las actividades diarias con tranquilidad, aprovechando los momentos en que el sol asome entre las nubes.

Cielo gris y lluvias intensas en Basauri

Esta mañana, Basauri despierta bajo un cielo gris, con una sensación de frescura que invita a llevar una chaqueta. La temperatura ronda los 13 grados y la probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable salir con paraguas en mano. A lo largo del día, el ambiente se mantendrá inestable; la lluvia se intensificará por la tarde, alcanzando su punto álgido en la noche, con temperaturas que no superarán los 23 grados. Un buen consejo es optar por ropa impermeable y estar preparado para un día lleno de sorpresas meteorológicas.