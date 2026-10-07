El PSOE se ha desmarcado de sus socios socialistas europeos y ha evitado votar a favor de que la Unión Europea «reduzca la dependencia europea de China en materias primas críticas». El legislativo comunitario ha debatido esta semana una resolución «sobre las relaciones UE-China», en la que los eurodiputados reclamaban poner coto al vínculo con proveedores del país asiático como Huawei.

La resolución se ha votado este miércoles en la sede del poder legislativo comunitario en Estrasburgo (Francia). En ella, se incluye un apartado en el que el Parlamento reclama reducir la dependencia europea de China en materias primas críticas. Entre otras medidas, se pide acotar la adquisición de tecnologías estratégicas, baterías, semiconductores y otros sectores sensibles.

Concretamente, se pide a los poderes públicos europeos que «eviten aumentar las dependencias de componentes y tecnologías chinos, así como de inversiones específicas en capacidad industrial e innovación europeas, en particular en tecnologías críticas y materiales avanzados».

Todo ello «para reducir las dependencias externas, trasladar la producción a la UE y fomentar la competitividad dentro del mercado único». Concretamente, con ello quieren lograr la «reducción de riesgos» para que se «respeten plenamente los derechos humanos».

En general, la idea de esta resolución es poner en marcha una política más firme hacia China, que mantenga el diálogo, pero que establezca una posición de fortaleza y defensa de los intereses comunitarios.

En ese mismo sentido, se solicita a la UE que «insten a China a que cese de inmediato toda forma de asistencia a Rusia y deje de contribuir a la prolongación de la guerra». También le exige «utilizar su considerable influencia sobre Rusia para poner fin a su guerra de agresión».

PP: «No podemos ser el socio débil»

Los eurodiputados del PP Nicolás Pascual de la Parte defendieron este martes la necesidad de esta medida: «Ya no podemos permitirnos ser tratados como una especie de socio débil. Tenemos que reconocer que China está actuando de una manera que pone en peligro nuestros intereses, no solo en el sector comercial, sino también en seguridad y defensa».

A su vez, el popular Francisco Millán Mon defendió recortar el déficit comercial con China: «Crece en más de 1.000 millones de euros cada día. Totalmente inaceptable». «Si no disminuye pronto el déficit, tendremos que tomar más medidas. La industria europea está realmente en juego», señaló.

Finalmente, han votado 454 diputados a favor (entre los que estaban el PP, Vox y PNV), 86 en contra (Podemos, Bildu y Sumar) y 110 abstenciones (entre las que estaba el PSOE). Los socialistas españoles se han desmarcado de socios europeos como los de Alemania, Suecia, Dinamarca y Francia. Sí que ha habido otros colegas de partido que se han abstenido: los portugueses, italianos, irlandeses, malteses y rumanos.

Avisos de la UE sobre Huawei

La Unión Europea ha venido advirtiendo a los Estados miembros de los riesgos de este tipo de tecnologías. Específicamente, la Comisión Europea alertó de que los contratos que el Gobierno de Pedro Sánchez firmó con la empresa china Huawei «aumentarían el riesgo de injerencia extranjera».

Bruselas avisó, a través de una respuesta por escrito a una pregunta de Jorge Buxadé (Vox), de que «el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible».

En otro documento de la Comisión, el Ejecutivo europeo reiteró sus avisos a los países de la Unión para «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G», al representar un «riesgo mucho mayor» que otros proveedores. Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha hecho caso omiso a todas estas advertencias.

Tanto es así que el Gobierno duplicó la concesión de certificados de seguridad a la empresa china Huawei, señalada por EEUU y la Unión Europea por su vinculación con el espionaje del régimen chino, después de que se conociera la contratación de las hijas del ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la tecnológica.