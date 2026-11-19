Chalets de Tenerife, convertidos en residencias para menores extranjeros no acompañados. Más allá de los grandes centros de acogida para inmigrantes ilegales repartidos por la isla, el municipio de La Laguna dispone de viviendas unifamiliares reconvertidas en alojamientos residenciales para estos jóvenes. ¿Cuántos menas viven en ellas? ¿Quién se encarga de su atención y cuánto cuesta mantenerlas?

OKDIARIO ha accedido en exclusiva a uno de estos chalets y ha grabado las primeras imágenes que permiten comprobar cómo son estas instalaciones, que cuentan con una responsable permanente. Cuando el equipo de este periódico intentó conocer el número de menores alojados y cuánto tiempo llevaban residiendo en la vivienda, las respuestas fueron prácticamente inexistentes.

Una trabajadora del centro salió al encuentro: «Borre eso, aquí no se graba. Puedo perder mi trabajo», señaló. Preguntada por la entidad que gestionaba el recurso, señaló a Asociación Coliseo, pero se negó a facilitar más información: «No te puedo decir nada».

La falta de información no se limita a esta vivienda. Ninguna institución pública ha ofrecido una explicación detallada que permita conocer la dimensión de esta red residencial en Tenerife, especialmente en La Laguna, donde proliferan los recursos destinados a menores inmigrantes.

Una de las entidades con mayor presencia en este sistema es Asociación Coliseo, que gestiona decenas de dispositivos de atención a menores en Canarias y recibe millones de euros de las administraciones públicas.

El concejal de Vox en La Laguna, Manuel Rodríguez Pardo, alerta del secretismo administrativo. El político, cuya formación ha declarado la guerra a las subvenciones de aquellas ONGs que colaboran con la inmigración ilegal, alerta a este diario que «es imposible conocer» cuántos chalets hay. Su formación ha localizado varios de ellos, la mayoría ubicados en este municipio de la isla.

El negocio millonario de Coliseo

La Asociación Coliseo, presidida por Luis Miguel Parrado, es la responsable de la gestión de este chalet situado en el Camino de La Cañada, en Tenerife. La entidad, que se define como una organización «sin ánimo de lucro», administra numerosos centros de menores tutelados por las administraciones públicas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

Desde 2023, la asociación ha recibido adjudicaciones millonarias de las administraciones canarias para gestionar plazas de acogimiento residencial y dispositivos de atención a menores. Entre las más importantes figuran los 17.648.848 euros concedidos por el Cabildo de Tenerife en diciembre de 2023, repartidos en dos lotes para la gestión de plazas residenciales de niños y adolescentes tutelados.

A esta cantidad se suma otro contrato de aproximadamente 1,4 millones de euros adjudicado en septiembre de 2024 por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). La financiación pública también procede del Gobierno de Canarias, que ha adjudicado a Coliseo diferentes contratos para gestionar centros de menores. Entre ellos figuran 1,43 millones de euros para los centros Güímar II y La Villa IV; 827.820 euros para Santa Cruz 3 e Igueste, y 465.210 euros para San Isidro.

La relación contractual continuó en 2025 con nuevas adjudicaciones, como una de 542.520 euros para el centro de Tejina y otra de 387.361 euros para dispositivos de atención inmediata. Un volumen de recursos públicos que convierte a Coliseo en uno de los actores destacados del sistema de acogida residencial de menores en el archipiélago.

Una red de centros en Tenerife y Gran Canaria

La dimensión de esta estructura puede comprobarse en la propia página web de la asociación. Coliseo anuncia Centros de Acogida Inmediata (CAI) en Los Baldíos, en Tenerife, y Los Tilos, en Gran Canaria. También dispone de dos Centros de Atención a Menores Extranjeros (CAME) en Tenerife, denominados Pico Viejo y Teide.

A esta red se suman seis Centros Especializados en Adolescentes (CEA), destinados a jóvenes con problemas de comportamiento, ubicados en La Laguna, Santa Cruz, La Orotava, Adeje, Ifara y El Faro.

Pero el despliegue más amplio corresponde a los Dispositivos de Emergencia para Menores Extranjeros No Acompañados (DEMENAs). La asociación anuncia 22 dispositivos repartidos entre las dos islas. En Tenerife figuran Areca, La Cañada, La Villa, La Villa II, La Vega, La Villa IV, Güímar, Güímar II, Igueste, Las Galletas, Las Galletas II, Los Naranjeros, Los Realejos, Santa Cruz II, Santa Cruz III, San Isidro, San Isidro II y Tejina. En Gran Canaria aparecen Los Pinos I, II y III.

La oferta asistencial se completa con centros terapéuticos especializados en atención integral a adolescentes con problemas psicológicos de mayor gravedad, entre ellos el Servicio Insular Especializado Cango.

Mientras esta red se extiende por el archipiélago y las administraciones destinan millones de euros a su funcionamiento, sigue sin conocerse públicamente cuántos menores están alojados en cada uno de estos chalets, cuál es el coste individual de su manutención y qué controles se realizan sobre las instalaciones. La visita de OKDIARIO a una de estas viviendas deja una imagen difícil de ignorar: una residencia financiada con recursos públicos en la que sus responsables no facilitaron información sobre sus ocupantes y pidieron borrar las imágenes grabadas.