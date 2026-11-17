Vecinos de La Laguna (Tenerife) reviven esta semana la pesadilla con la reapertura de un megacentro para acoger la avalancha de inmigrantes ilegales de El Hierro. Se trata de un antiguo cuartel militar situado en Las Canteras que gestionará la ONG Accem, y que ha sido reacondicionado por el Gobierno de Pedro Sánchez con una inversión pública de más de 23 millones de euros.

OKDIARIO viaja a la isla canaria para conocer el impacto que tiene la llegada masiva de más de 20.000 personas desde septiembre al archipiélago. Los testimonios recabados por los vecinos son escalofriantes. Mientras el Gobierno prepara la inminente reapertura de las instalaciones tras una inversión millonaria, los residentes reclaman algo que consideran básico: información, transparencia y garantías de seguridad para quienes viven junto al complejo. «Nadie nos ha informado», es la denuncia popular.

«Ofrecían sexo a borrachos». «Tuve que cerrar mi negocio». «Sólo había peleas». Serán algunas de las declaraciones sobre los efectos que tuvo en la convivencia local la instalación del campamento de ilegales en el antiguo cuartel convertido Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en 2022.

El complejo militar que alojará miles de menas, acondicionado con una inversión pública de 23.204.000 euros, prepara su reapertura para acoger a inmigrantes ilegales llegados a las costas canarias, entre ellos los procedentes de El Hierro, antes de su eventual traslado a la Península.

Según Delegación del Gobierno, la apertura está fijada antes de final de año. Pese a ello, en las webs de empleo, la ONG Accem encargada de gestionarlo, sigue buscando, según señalan fuentes a OKDIARIO, desesperadamente perfiles para incorporarse a la plantilla: desde abogados, intérpretes como técnicos.

Por su parte, los residentes y negocios de la zona aseguran que nadie les ha informado de cuándo comenzará a funcionar ni de cuántas personas albergará. «No nos han preguntado si estamos de acuerdo con tener un centro de inmigrantes aquí», denuncia uno de los vecinos, que vive a apenas 300 metros de las instalaciones.

Su preocupación tiene un motivo: ya convivió durante más de un año y medio con el anterior funcionamiento del complejo y asegura que tuvo que trasladar sus oficinas por los problemas que, según relata, se producían en los alrededores.

«Se emborrachaban, se peleaban y tiraban toda la basura debajo de mi edificio», explica Juan Carlos, un emprendedor de La Laguna, que denuncia que los inmigrantes salían diariamente del recinto y permanecían en las inmediaciones consumiendo alcohol.

Algunos establecimientos de la zona sufrieron robos y las llamadas a las fuerzas de seguridad no consiguieron resolver la situación. «Ni la Policía Municipal, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil hacían absolutamente nada. Me decían que estaba fuera de su control», afirma este empresario que tiene una hija de 14 años que utiliza diariamente la guagua –el autobús– para regresar del instituto y cuya parada se encuentra junto al centro. «A partir de la apertura ya no podré dejar que venga sola todos los días. No me fío de cómo va a quedar esta zona», asegura.

Otra empresaria de la zona relata situaciones incómodas que vivió durante la anterior etapa del centro. Según su testimonio, varios hombres se acercaban en grupo a pedirle dinero y comida y, en una ocasión, llegaron a ofrecerle dinero a cambio de sexo. «Estoy aquí sola y te vienen cuatro o cinco personas juntas. Es una situación que no es buena para nadie», cuenta.

El malestar se extiende a otros residentes y comerciantes, que recuerdan cómo una academia de clases particulares terminó cerrando después de que, según explican, los padres dejaran de llevar a sus hijos por el ambiente que se había generado en los alrededores. «Se convirtió en un gueto».

A la incertidumbre por la fecha de reapertura se suma la falta de información sobre el número de plazas, los controles sanitarios o los protocolos de seguridad. Los vecinos aseguran que han preguntado tanto al Ayuntamiento como a los responsables del dispositivo sin obtener respuestas concretas. OKDIARIO ha intentado contactar con el alcalde socialista de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), para conocer su posición sobre las quejas vecinales, pero no ha obtenido respuesta. OKDIARIO también se ha puesto en contacto con el socialista, pero tampoco ha recibido contestación.

El complejo cuenta con una capacidad que los residentes sitúan en torno a las 1.500-2.000 personas, aunque reclaman conocer la cifra oficial. Su inquietud aumenta por la proximidad de otro gran dispositivo de acogida, el centro de Las Raíces, situado a escasa distancia, el mayor de España, con 4.000 camas habilitadas.

La situación resulta especialmente sensible por la cercanía del casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. «Tienes dos centros a diez minutos caminando y una capacidad enorme de acogida», advierte uno de los vecinos, que cuestiona el impacto que puede tener sobre el entorno. «Esto que estamos viviendo aquí, es lo que se vivió en Ceuta».