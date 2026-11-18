El miedo y la indignación se han instalado entre los vecinos de varios barrios de Lanzarote que conviven a diario con la llegada y el tránsito de inmigrantes trasladados a centros de acogida, como el situado en San Bartolomé, gestionado por la ONG Accem, la entidad junto a Cruz Roja, que mayor número de contratos públicos tiene en las Islas Canarias.

Este centro de acogida ubicado en la carretera que conecta con Arrecife ha convertido el municipio gobernado por el alcalde socialista Isidro Pérez en un gueto desde 2021, con capacidad para más de 300 personas.

OKDIARIO ha recorrido las calles de la isla para escuchar a sus residentes, que denuncian problemas de inseguridad, dificultades para hacer vida con normalidad y una creciente preocupación por la situación que atraviesan sus barrios. «No se puede hacer vida aquí», lamenta una vecina. Muchos de ellos acudirán a la convocatoria de medios del líder de Vox, Santiago Abascal.

La presencia de menores extranjeros no acompañados (menas) y de grupos de inmigrantes que transitan habitualmente por determinadas zonas ha cambiado, según relatan los residentes, la vida cotidiana de algunas localidades. Una de las mujeres entrevistadas reconoce que siente miedo cuando sale sola a la calle, especialmente por la presencia de jóvenes que frecuentan su barrio. «Tengo una hermana. No se puede hacer vida aquí», explica al ser preguntada por la inseguridad que percibe.

Su testimonio es especialmente contundente cuando habla de las mujeres que caminan solas por la zona. «Cuando voy sola voy acojonada porque ya se me han cruzado varias personas», asegura. La vecina también alude a episodios de agresiones sexuales que, según afirma, se habrían producido en la isla y que atribuye a ciudadanos marroquíes. Unas acusaciones que reflejan la preocupación que existe entre algunos residentes, aunque no aporta denuncias ni datos que permitan verificar esos episodios.

Los vecinos describen también un movimiento constante de personas hacia los recursos de acogida. Explican que los inmigrantes llegan después de ser rescatados en el mar y trasladados hasta el puerto, desde donde son derivados a distintos dispositivos gracias salvamento marítimo y Cruz Roja. Algunos residentes aseguran que durante la noche se producen movimientos de vehículos y traslados que incrementan su sensación de inseguridad.

El foco de las quejas está puesto también en el centro de acogida gestionado por Accem. Durante la visita de OKDIARIO a sus inmediaciones, un hombre que custodiaba el acceso cuestionó la grabación y advirtió de que, aunque la zona exterior era pública, el interior de las instalaciones no lo era. El trabajador evitó ofrecer explicaciones sobre el funcionamiento del recurso y la conversación terminó sin que pudiera conocerse su versión de las denuncias vecinales.

La indignación también se escucha entre quienes acuden a los actos políticos de Vox en la isla. Algunos asistentes al mitin de Vox vinculan directamente la llegada de pateras con el deterioro de la tranquilidad en Lanzarote. «Es una vergüenza», denuncia un vecino, que critica la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el gasto público destinado a la atención de los inmigrantes, echando en cara sus largas estancias estivales en La Mareta mientras Ceuta era invadida.

El líder de Vox reivindicó la necesidad de reforzar las fronteras y vinculó su control con la seguridad ciudadana, especialmente la de las mujeres. «Las fronteras protegen nuestra libertad, nuestra prosperidad, nuestro modo de vida y la seguridad de las mujeres en las calles», afirmó.