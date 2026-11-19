Alfonso Muñoz Cuenca, el trabajador de la Seguridad Social experto en pensiones, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que informa de los últimos cambios recientes introducidos en el Boletín Oficial del Estado que afectan a la pensión de viudedad. Según informa este profesional de la materia, a partir de ahora las parejas que no estén casadas ni en situación de pareja de hecho podrán recibir esta prestación si tienen un hijo en común y pueden acreditar la convivencia, además del resto de requisitos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios importantes que llegan con la pensión de viudedad.

El pasado mes de octubre, la Seguridad Social entregó 2,3 millones de pensiones de viudedad e invirtió un total de 2.289,8 millones de euros en esta ayuda económica que va destinada a paliar la pérdida económica que supone el fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho. La pensión de viudedad media en España está fijada en 976,7 euros mensuales y todo hace indicar que se irá a los 1.000 euros con la subida prevista de las pensiones contributivas que se espera de un alrededor del 3,5% conforme a la variación anual del IPC.

Alfonso Muñoz Cuenca, trabajador de la Seguridad Social, ha avisado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre un nuevo cambio que llega con la pensión de viudedad y que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. «Te imaginas con tu pareja durante años, haber tenido en común, y cuando fallece, te denieguen la pensión de viudedad porque no estabais casados ni en situación de pareja de hecho», comienza diciendo en el vídeo en el que avisa con esta nueva formalidad que tiene que ver con las personas que pueden acceder a esta prestación.

Cambios importantes en la pensión de viudedad

«Atención, que nueva norma publicada en el BOE cambia los requisitos y puede abrir la puerta a cobrar pensión a aquellas personas que hasta ahora no podían acceder a ellas», avisa este experto en pensiones que deja claro que hasta ahora las parejas de hecho tenían que acreditar cinco años de convivencia y estar inscritas o haber formalizado una relación mediante documento público al menos dos años antes del fallecimiento.

¿Dónde estaba el problema?, se pregunta este trabajador de la Seguridad Social que apunta a que: «Muchas parejas llevaban mucho tiempo viviendo juntas con un hijo en común y no habían formalizado su relación. Cuando una moría, se podían quedar sin pensión de viudedad».

«Con la nueva regulación, esto cambia si se tienen hijos en común», avisa Alfonso Muñoz Cuenca, que deja claro que a partir de ahora «bastará acreditar dos años de convivencia estable antes del fallecimiento, sin necesidad de haber estado inscrito como pareja de hecho o haber formalizado la declaración a través de un documento público».

Este experto en pensiones también avisa de que «tener un hijo en común no quiere decir que la pensión se conceda automáticamente, ya que habrá que acreditar la convivencia exigida y cumplir el resto de requisitos establecidos». También deja claro que, si no hay hijos en común, se mantendrán los requisitos que establecimos en los últimos años para acceder a la pensión de viudedad.