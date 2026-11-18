Más de seis décadas sobre los escenarios, discos que marcaron la historia del rock en español y un éxito que ha recorrido medio mundo. Pese a todo, Miguel Ríos nunca ha olvidado de dónde viene. El cantante granadino ha vuelto a sorprender al hablar con total sinceridad de su relación con el dinero en una entrevista televisiva, en la que deja una confesión que no deja indiferente: «Desde muy pequeño me di cuenta de que estaba incómodo con los ricos».

«Si un tío tiene mucho es porque otro tiene muy poco»

Miguel Ríos explica que esa incomodidad le acompaña desde la infancia y no se anda con rodeos al describirla: «Me jodía. Se nota que si un tío tiene mucho es porque otro tiene muy poco». Por eso, reconoce, siempre le ha producido «un poco de resquemor estar con gente rica».

El cantante asegura que el éxito nunca le cambió las aspiraciones. «Yo no quería cambiar, no quería vivir en una casa mejor de la que tenía», afirma. Y añade: «No he tenido sueños de grandeza en ningún momento de mi vida». Lo que sí tiene muy presente, insiste, es su origen: «Tengo muy presente el estrato social del que he salido y no me ha gustado mucho separarme de ese estatus».

Un origen humilde que marcó su forma de ver el éxito

Nacido en Granada en 1944, Miguel Ríos creció en una familia de clase trabajadora y empezó su carrera musical a principios de los años sesenta. Pese a convertirse en uno de los artistas más importantes de la historia de la música en España, con éxitos internacionales como el «Himno de la alegría» y discos tan emblemáticos como Rock&Ríos, nunca ha renegado de sus raíces.

De hecho, él mismo ha reconocido en más de una ocasión que se considera una persona con conciencia de clase. En una entrevista concedida en 2023, cuando el periodista le planteó que tenía «una cosa que ya no se lleva, que es conciencia de clase», respondió sin dudar: «¡Ah, por supuesto!». En esa misma conversación también contó que, al no haber ido a la universidad, fue completando su formación leyendo y aprendiendo por su cuenta.

Miguel Ríos y los impuestos: «Lo más práctico es pensar que has ganado la mitad»

Su visión sobre el dinero también se refleja en su postura sobre los impuestos. En una entrevista televisiva, Ríos defendió el pago de impuestos progresivo y aseguró que contribuir con una parte importante de lo que se gana le parece justo cuando se ingresa mucho dinero. En esa conversación recordó además un consejo que le dio el expresidente del Gobierno Felipe González: «Miguel, lo más práctico es que pienses que has ganado la mitad de lo que has ganado».

No es la única vez que el músico se ha pronunciado sobre las grandes fortunas. En su entrevista de 2023 fue todavía más contundente al hablar de quienes figuran entre las personas más ricas del planeta: «Si estás en la lista de Forbes de los 100 más ricos del mundo y no te da vergüenza, retírate, eres obsceno», dijo entre risas. Unas declaraciones que, guste más o menos, retratan a un artista que a sus 82 años sigue fiel a sus ideas y a la gente de la que salió.