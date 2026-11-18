OKDIARIO está en condiciones de asegurar que la cúpula de Plus Ultra ya admite que no podrá devolver el préstamo concedido por la SEPI tras suspender prácticamente todas sus operaciones, a excepción de varios vuelos a Venezuela, de modo que los 53 millones del rescate se irán por el desagüe. Dicho de otro modo, el rescate —que atentaba contra toda lógica económica y que fue concedido por el Gobierno de Pedro de Sánchez, tras la mediación del comisionista José Luis Rodríguez Zapatero— va a provocar un agujero millonario en las cuentas del Estado que, al final, son las cuentas de todos los contribuyentes, estafados literalmente por el Ejecutivo sanchista.

Esos «53 millones del préstamo es imposible que se puedan devolver, porque los números no dan». O sea, que les hemos regalado a los amigos chavistas del expresidente del Gobierno 53 millones de euros, incluida su comisión. Y luego regatean el dinero de las pulseras antimaltrato. Así maneja este Ejecutivo el dinero público. Este jueves está previsto que declaren como testigos por el caso Plus Ultra José Ángel Partearroyo, antiguo ejecutivo de la SEPI, y Félix Martín, ex director financiero de la aerolínea. Ambos testificarán acerca del caso que instruye el juez José Luis Calama sobre el rescate público impagado y que ha salpicado a la cúpula de la aerolínea y al entorno de Zapatero. Plus Ultra se declaró la semana pasada en preconcurso de acreedores por un agujero que supera ya los 76 millones de euros.

La gran pregunta es la que sigue: si el rescate, además de no responder a los criterios fijados por la SEPI para otorgar ayudas públicas, era inviable ante la situación financiera de la compañía, ¿van a poner los 53 millones de euros Zapatero y Pedro Sánchez? Si esto le ocurre al Consejo de Administración de una compañía cotizada, los accionistas los ponen de patitas en la calle y les llevan a los tribunales, pero aquí no habrá nadie que asuma responsabilidad alguna. O sea, que nos han estafado y, encima, pretenden que les votemos el 29-N.