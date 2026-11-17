El juez Juan Carlos Peinado, recientemente jubilado tras concluir la investigación del caso Begoña Gómez, ha roto su silencio este martes en la presentación del libro de Irene Tabera, periodista de Investigación de OKDIARIO, El hombre que susurraba al presidente (HarperCollins Iberica 2026). En su primera aparición pública tras jubilarse, Peinado ha hecho una revelación sobre su labor investigando causas judiciales y el miedo que en ocasiones embarga a los juristas: «Yo sí tengo miedo, pero lo supero», ha confesado.

Peinado ha elogiado la labor de Irene Tabera y de los periodistas de investigación, reseñando que «siempre ha de preservarse el principio de veracidad en periodismo y a Irene nadie le va a decir que su libro no es veraz», ha destacado. El magistrado ha añadido también que echa de menos que los periodistas «observen cuando investigan, algo Irene sí lo hace». Y ha lamentado la desinformación. En este sentido, Peinado ha relatado cómo cuando instruía en la universidad trató siempre de inspirar a los estudiantes en el principio sagrado de la libertad de expresión y comunicación».

Sobre el trabajo de los periodistas, el juez ha sido contundente al aseverar que «un periodista debe dar prioridad al concepto de veracidad en vez de al de inmediatez».

Irene Tabera se ha mostrado feliz en el acto, celebrado en el Centro Riojano de Madrid. Y se ha manifestado también orgullosa de su profesión y de un libro que le ha ilusionado escribir tras recibir el encargo de la editorial HarperCollins.

La periodista de OKDIARIO ha revelado que «el juez Peinado me regañó un poco cuando le abordé por primera vez en los juzgados de plaza Castilla». Y recuerda la honda impresión que le causó el magistrado porque «llevaba bajo el brazo un libro de Ortega y Gasset, uno de mis filósofos favoritos». Sobre el ensayista español, exponente principal de perspectivismo novecentista, ha confesado nuestra compañera que debe a su madre su devoción por él.

Tabera ha sido clara al asegurar que «el juez Peinado y yo no somos activistas de nada, sólo somos hormiguitas» que hacen su trabajo; por ello, le dijo que, tras acabar su vida laboral, «tiene que salir con la cabeza muy alta porque es un valiente». Tras ello es cuando Peinado reseñó que muchos tienen miedo, y que él también lo ha tenido, «pero yo lo supero», ha añadido con contundencia y con humildad a la vez.

La periodista de OKDIARIO ha lamentado también algo que ha encontrado en su labor periodística: el hecho de que haya «personas poderosas que atacan impunemente a quienes queremos informar», para acabar concluyendo que «si un poderoso se corrompe, debe haber un periodista que informe de ello y un juez que lo investigue».

Y en este punto, ha sido muy clara sobre algunas acusaciones que ha recibido Juan Carlos Peinado, a quien ha defendido asegurando que «la ideología de cualquier juez se queda fuera de la sala de vistas».

Irena Tabera ha relatado algunas de las dificultades que entraña la labor de un periodista de investigación. Pero a la vez ha confesado con una amplia sonrisa la satisfacción que produce conseguir una exclusiva tras horas de trabajo.

Naturalmente, le han preguntado quién es el hombre que susurraba al presidente. Y ella con absoluta naturalidad ha respondido que es José Luis Rodríguez Zapatero, «el presidente en la sombra que le ha dicho a Sánchez cuándo convocar elecciones, cuándo pactar con Junts y con quién debe reunirse».

Finalmente, Irene Tabera ha querido dedicar este libro a su sobrino Pedrito, un luchador que nació este verano con apenas 900 gramos de peso y que luchó por sobrevivir. A su hermano Juan, «Juanito», del que no ha podido estar más orgullosa: «Un ingeniero que está haciendo rascacielos en Chicago» y a su padre, Pedro Tabera, in memoriam, «que me ha dejado tan bien rodeada y acompañada».