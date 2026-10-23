Irene Tabera en la presentación de ‘El hombre que susurraba al presidente’: «Zapatero es el gran consejero en la sombra de Sánchez»

Irene Tabera, periodista de investigación de OKDIARIO, ha presentado su libro, El hombre que susurraba al presidente, este jueves en el Ateneo de Madrid. La periodista ha desgranado algunas de las claves de este libro, en el que cuenta no solo los escándalos de corrupción en los que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se ha visto envuelto, sino también su relación con Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo. «Zapatero es su gran consejero en la sombra, es la persona que ocupó el espacio de Santos Cerdán como gran negociador con los socios de Pedro Sánchez», ha contado la periodista.

Tabera también ha agradecido a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, a quien se ha referido como un «maestro». «Aparte de ser un director, Eduardo es un maestro. Es una persona que te mantiene los pies en la tierra, con total humildad», ha dicho la periodista sobre el director de este periódico.

Del mismo modo, la periodista de investigación ha valorado los logros de OKDIARIO. «Un periódico donde tienes recursos para hacer periodismo de investigación, periodismo libre, valiente», ha señalado Tabera.

La periodista ha repasado algunas de las noticias que la han llevado hasta la publicación del libro El hombre que susurraba al presidente. «Me llama una fuente y me dice: ‘Oye, han detenido a un empresario de Alicante que se llama Julio Martínez Martínez’», ha contado Tabera.

Esta detención, junto a otras producidas en el marco del caso Plus Ultra y de las cloacas del PSOE. «Al día siguiente nos llevamos la sorpresa de que era el testaferro de Zapatero», ha continuado la periodista de OKDIARIO. Y ha desvelado el modo en el que llegó a conseguir la entrevista con Julito Martínez: «Nos contó que estaba moviendo dinero para Zapatero, incluso desde otros países como Venezuela».

La periodista ha repasado estas historias que OKDIARIO ha ido «destapando». «Ese entramado de blanqueo internacional, de traerse dinero de otros países, muchos de ellos paraísos fiscales, para traérselo a España. Esto lo ha hecho Zapatero un poco en las sombras», ha dicho Tabera.

La autora del libro El hombre que susurraba al presidente también ha analizado algunas de las informaciones publicadas sobre las cloacas del PSOE, que tienen al principal partido del Gobierno en los tribunales. «La imputación del PSOE está sobrevolando y hasta después de las elecciones no la vamos a saber, si es que finalmente ocurre, para no influir en el voto», ha dicho la periodista.