Eduardo Inda en la presentación del libro de Irene Tabera: «Acabará siendo la mejor periodista de investigación de este país»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha participado este jueves en la presentación del libro El hombre que susurraba al presidente, escrito por la periodista de investigación de este medio, Irene Tabera. «Si Irene sigue queriendo ser útil y no importante, será útil y será importante y acabará siendo la mejor periodista de investigación de este país», ha dicho el director de este periódico sobre la autora de la obra en la apertura del acto.

El director de OKDIARIO ha comenzado su intervención valorando la dedicación que requiere escribir un libro y ser periodista de investigación al mismo tiempo. «Es un esfuerzo monumental. Supone encerrarte un mes, mes y medio, dos meses y no hacer absolutamente nada más», ha dicho Inda, que ha comparado el esfuerzo que requiere escribir un libro con el esfuerzo de grandes leyendas del tenis como Rafael Nadal y Roger Federer.

Eduardo Inda, autor también de dos libros (Urdangarin: un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos y La Intocable), ha señalado algunos de los aspectos más importantes de este libro, necesario en un buen libro de investigación. «Un libro de investigación tiene cantidad de datos, porque si no, es una reflexión. Supone trabajarlo mucho, ser muy riguroso», ha dicho el director de este periódico.

También ha valorado la importancia del rigor y la veracidad con el que Tabera ha imbuido en su primera obra. «Los periodistas, y más los periodistas que somos un poco más diestros que zurdos, tenemos que ser muy rigurosos con el dato, porque si no vienen los medios, que la mayor parte son zurdos, y nos dejan tiesos», ha dicho Eduardo Inda sobre las virtudes de la periodista de OKDIARIO.

El libro publicado por Irene Tabera cuenta los entresijos que rodean algunos de los escándalos de corrupción protagonizados por José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno. «Zapatero ha sido una decepción en el terreno ético. Es la persona que rompe la España constitucional, esa España maravillosa del 78. Una España en la que los vencedores de la Guerra Civil y los perdedores se daban la mano, miraban hacia delante y se confabularon para jamás mirar atrás», ha dicho Inda sobre el personaje principal de El hombre que susurraba al presidente.

El director de OKDIARIO ha valorado también la figura del ex presidente socialista, en torno a la cual gira el libro. «Jamás esperé encontrarme con un personaje con las derivadas éticas que estamos conociendo. Y jamás me esperé que le fueran a coger en su caja fuerte unas joyas que serían más propias del emir de Qatar o de la mujer del emir de Qatar», ha señalado también el director de este diario.