Irene Tabera: «Zapatero es el hombre que ha susurrado a Sánchez para ganar dinero y vender España»

«Zapatero es el hombre que ha susurrado a Sánchez para ganar dinero y vender España». Lo afirma Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales de OKDIARIO. El primer libro de Irene Tabera sale hoy, 1 de octubre, a la venta en toda España: El hombre que susurraba al presidente. Zapatero, Moncloa y las cloacas ocultas del poder (HaperCollins). La preventa en Amazon ha sido un éxito de reservas. El libro ya va por la segunda edición. La presentación oficial será el 22 de octubre en la Librería Lé de Madrid.

«Zapatero ha sido una gran estafa desde su etapa de presidente», dice Irene. «Es un mentiroso y un avaro, que siempre quería más. Quiso hacer de lobista y acabó sumido en la corrupción», señala. Y añade: «Quienes le conocen dicen que ha actuado siempre con soberbia e impunidad». Para muestra, un botón de zafiros, brillantes y esmeraldas: «Las joyas es lo peor que le ha podido pasar».

Irene Tabera cree que «a día de hoy Zapatero tiene muchos puntos para acabar en la cárcel». Y no sólo él: «Sus hijas, Alba y Laura, tampoco se van a salvar porque han tomado el mismo camino de defensa equivocado de su padre, que es negarlo todo». El abogado procesalista de los Zapatero busca la nulidad de las actuaciones. Prepara el terreno a Cándido Conde-Púmpido inundando de recursos el juzgado.

Julio Martínez

Irene Tabera ha publicado en OKDIARIO las más relevantes primicias y exclusivas del ‘caso Zapatero’, como la detención, en el marco del ‘caso Plus Ultra’ de Julio Martínez, ‘Julito’, el supuesto testaferro del ex presidente del Gobierno y pieza clave de su futuro judicial: «Julio Martínez está colaborando con el juez. Tiene mucho miedo a ir a la cárcel». En el libro, Irene revela sus encuentros con el ex socio de Zapatero.

La importantísima figura de Gertrudis, la secretaria de Zapatero -que según Irene «lo sabe todo de él»- asoma también entre las páginas del libro. A diferencia de Julio Martínez -que va a ser el Aldama de Zapatero- Irene Tabera apuesta que Gertrudis «se va a mantener leal» al ex presidente.

El hombre que susurraba al presidente es «un trabajo periodístico hecho de fuentes», señala Irene. Son las fuentes en España y fuera de España que mejor conocen la controvertida figura de Zapatero: «Zapatero está en la diana no sólo de la justicia española, sino también en la de varias agencias de inteligencia de Estados Unidos».

El libro de Irene Tabera revela muchos aspectos desconocidos de la actividad oculta de Zapatero como lobista, su relación con Sánchez, la red de influencias que ha movido particularmente en Venezuela, la corrupción, las cloacas del estado y las luchas internas de poder en torno a La Moncloa: «Zapatero quiso ganar dinero y cobrar pero usando a Julio Martínez y a sus hijas para vehicularlo». Hablamos de comisiones millonarias en Venezuela y más allá: «En Bolivia, negoció con la deuda».

Sánchez y Ábalos

Para Irene Tabera, «Zapatero dejó la presidencia en 2011, pero nunca abandonó el poder». Irene explica por qué, por ahora, Sánchez no le deja caer pese a las presiones de sectores del PSOE: «Zapatero ha sido el gran apoyo de Sánchez en la sombra. Ahora ha quedado desenmascarado, pero Sánchez le sostiene porque le debe mucho». Y porque sabe mucho de él.

La relación de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero viene de lejos, aunque pasó por altibajos. Irene desvela que «Sánchez ayudó a Zapatero a organizar el famoso acto de la ceja con artistas llamando uno a uno a todos ellos». Y relata las tardes de baloncesto en La Moncloa entre el entonces presidente Zapatero y un desconocido Pedro Sánchez. Los altibajos entre ellos tuvieron forma de primarias: «Zapatero apoyó a Susana Díaz, pero en seguida se arrimó a Sánchez en cuanto vio que iba a ganar».

Venezuela, Delcy y José Bono

Irene Tabera cuenta que, ya con Sánchez en el Gobierno, «Zapatero sentía mucha envidia de Ábalos por su poder y cercanía al presidente» y afirma: «Zapatero contribuyó a la caída de Ábalos». De fondo, se libró una lucha de poder entre dos grupos por hacerse con la interlocución directa entre Sánchez y el régimen venezolano, particularmente con Delcy Rodríguez, que manejaban Ábalos y Koldo, vía Aldama. Y Zapatero ganó a Ábalos y su clan: «Esto es una historia de mafias y cloacas ocultas».

Lo de Zapatero en Venezuela venía de lejos, relata en el libro Irene Tabera: «Desde los tiempos de Hugo Chávez». Y pone el ejemplo del caso de Duro Felguera. No es el único de aquella etapa. Después, Delcy Rodríguez aparecería en la vida del ex presidente español: «Es ella quien le presenta al empresario clave de la trama, Francisco Flores».

En las tuberías subterráneas que conectan al PSOE con Venezuela y a Venezuela con el patrimonio enorme y súbito de algunos políticos socialistas, emerge la figura de José Bono, «que daría para otro libro», reconoce Irene. Al citarlo, sonríe: «José Bono es el que falta en la ecuación del ‘caso Zapatero’». Aunque sostiene que «Zapatero es el pez gordo».

Irene apunta, pero aún no puede disparar, a la supuesta financiación irregular del PSOE: «La UCO está detrás de transferencias de Zapatero». Y hasta ahí puede leer.

Sánchez, «el one»

«Y todo esto, ¿llegará a Sánchez?», preguntamos a Irene. Lo tiene claro: «Todo apunta al ‘one’, que es Sánchez». Irene Tabera sabe que «del ‘caso Zapatero’ quedan muchas cosas por conocer».

De su primer libro -confiesa- le queda un sabor agridulce. Por un lado, la satisfacción de saber que valieron la pena las horas robadas al día, la noche y los fines de semana para viajar, hablar con fuentes y escribirlo. Por otro, «la sensación de tristeza y desconsuelo» de pensar que todo lo que relata y desvela ha pasado en España y con un presidente del Gobierno.