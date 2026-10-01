Los españoles con derecho a voto ya crecen más en Argentina que en Madrid por la nacionalización de falsos exiliados

La polémica Ley de Nietos está provocando situaciones tan paradójicas como que el censo electoral de españoles en Argentina crezca, en un sólo mes, más que el de Madrid. Así lo revelan los datos de la propia Oficina del Censo Electoral, consultados por OKDIARIO. En junio de este año, por ejemplo, el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) aumentó en 4.975 personas en Argentina, debido principalmente a la resolución acelerada de las nacionalizaciones de descendientes de emigrantes. Ese mismo mes, el incremento del Censo Electoral de españoles residentes en España (CER) en Madrid fue de apenas 2.860 personas.

En el acumulado anual, el aumento es también muy similar. En lo que va de año, los españoles con derecho a voto en Argentina han aumentado en 22.473 personas. Cabe recordar que esta cifra no contempla sólo a los nuevos nacionalizados, sino a aquellos que, tras obtener la nacionalidad española, se han inscrito en el CERA. Como es lógico, el CERA no distingue los motivos del acceso a la nacionalidad, aunque la inmensa mayoría son atribuibles a la Ley de Nietos. En este mismo periodo, el censo electoral de Madrid se ha incrementado en 25.275 personas.

También el año pasado la evolución fue muy parecida, con 34.024 nuevos españoles residentes en Argentina inscritos en el CERA por 38.068 en Madrid. Muy distintos son, sin embargo, los datos de 2022, año en que se aprobó la autodenominada Ley de Memoria Democrática, que incluía el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Entonces, el censo de Madrid aumentó en 37.707 personas, mientras que el de Argentina incluso perdió 541 electores.

El récord de Rosario

El llamativo incremento del censo electoral en Argentina en los últimos meses no sólo se nutre de los expedientes de nacionalidad que resuelve el consulado de Buenos Aires. El de Rosario ya engorda el censo en más de 1.000 españoles al mes. En 2022, este consulado apenas aportó 314 nuevos españoles al CERA.

Según las últimas cifras actualizadas, hasta el pasado 31 de agosto habían sido aprobadas 600.684 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos. 370.000 beneficiarios, más de la mitad, ya habían sido inscritos como españoles en el registro consular que nutre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida a un grupo de diputados de Vox, en la que también se especifica que hasta esta fecha se habían recibido presencialmente en las oficinas consulares de España en el extranjero 1.317.108 solicitudes de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

El caos de las cifras

Esa cifra contrasta con los más de 2 millones de personas que, según el Gobierno, habían «manifestado su interés» en optar por la nacionalidad española. En junio, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que 2,5 millones de «descendientes de españoles exiliados» habían pedido la nacionalidad. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró hace unos meses en «2,4 millones» las personas «que han pedido cita desde Argentina, Chile, Venezuela o Cuba, entre otros muchos países, para convertirse en nuevos españoles».

La nacionalización de los descendientes de emigrantes está ahora en el punto de mira del Tribunal Supremo, que ha exigido acreditar la condición de exiliados de sus ascendientes.

El Gobierno, cabe recordar, permitió el acceso a la nacionalidad a los familiares sin necesidad de acreditar el exilio en el caso de que su antepasado saliese de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, recogía textualmente que, en esos casos, se «presumirá» la condición de exiliado. En dichos supuestos, el descendiente únicamente debería acreditar la salida del territorio español de su antepasado.

Además, también está en entredicho la inscripción de los nacionalizados en el CERA. Cuatro vocales de la Junta Electoral han planteado la necesidad de revisar todas las inscripciones de los últimos cuatro años para exigir a los nuevos electores una mayor justificación de su elección del municipio al que se adscriben y que determina la circunscripción electoral.

La Junta Electoral aprobó la pasada semana una instrucción para reforzar los requisitos establecidos para que el elector justifique su decisión de inscribirse en un municipio u otro.

Sin embargo, cuatro de los 13 miembros presentaron un voto particular discrepante al considerar que las medidas son insuficientes. Señalan que el municipio de inscripción en el censo lo viene eligiendo el propio elector, que «aparentemente, no se ha exigido documentación» para justificarlo y que la Oficina del Censo Electoral se ha limitado a hacer un examen «exclusivamente formal» de la solicitud, sin hacer comprobaciones sobre el motivo de la elección de municipio. Por ello, estos vocales consideran que se debería revisar lo que se ha hecho mal, las inscripciones «incompletas» para «dar certidumbre y confianza a la ciudadanía sobre la limpieza, transparencia y garantías de nuestro régimen electoral».