OKDIARIO con el clan familiar que exprimió la Ley de Nietos: «Nos nacionalizamos 8 bisnietos, 4 nietos, mi padre y sus sobrinos»

No sólo en las inmediaciones del Consulado General de España en Buenos Aires se encuentran testimonios sobre cómo adquirir la nacionalidad española con la Ley de Memoria Democrática. La magnitud del fenómeno se evidencia en cafeterías, librerías, comercios o reuniones familiares, donde resulta muy fácil encontrar a familias enteras que han obtenido el pasaporte español gracias a un antepasado que emigró antes incluso del estallido de la Guerra Civil.

«Más de 30 miembros de la familia somos ya españoles por la Ley de Nietos», explica una mujer a OKDIARIO que pasea junto a su hija y varios sobrinos a escasos metros de la histórica pizzería Güerrín, uno de los establecimientos más emblemáticos del centro porteño.

Es suficiente un paseo por la Avenida Corrientes, una de las arterias más transitadas de Buenos Aires, para tomar conciencia de por qué Argentina concentra alrededor de un millón de solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo. El país se ha convertido así en el principal foco de la norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, muy por delante de cualquier otro destino de la emigración española.

Nuevos clanes familiares españoles

La entrevistada explica a OKDIARIO cómo su clan familiar logró pasaportes para nietos y bisnietos, desde el Consulado de Rosario. Casada con un ciudadano italiano, cuenta que su hija dispone también de la nacionalidad transalpina. «El pasaporte español se lo hice por las dudas», comenta con naturalidad, aludiendo a las oportunidades laborales y de movilidad que ofrece un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea.

En su caso, aclara, la solicitud no responde con una historia familiar de exilio político. «Ninguno de mis abuelos huyó por la Guerra Civil o el franquismo», explica.

Su abuelo emigró desde España a Buenos Aires y posteriormente se instaló en la provincia de Rosario, un recorrido habitual durante las grandes oleadas migratorias de finales del siglo XIX y principios del XX que poblaron de descendientes de españoles e italianos numerosas localidades del interior argentino. «Todos ahí descendemos de italianos o españoles. En nuestro pueblo casi todos se han acogido a la Ley de Nietos», añade.

Rosario, el paraíso consular para nacionalizarse

Según relata la entrevistada, la tramitación en su familia avanzó con rapidez gracias al funcionamiento del Consulado General de España en Rosario.

A diferencia de otras demarcaciones consulares con un volumen muy superior de expedientes, este consulado optó por vincular los expedientes de familiares que comparten un mismo ascendiente español, aunque no fuera exiliado. De este modo, buena parte de la documentación ya presentada queda incorporada al resto de solicitudes relacionadas, evitando que cada descendiente tenga que volver a aportar certificados idénticos y reduciendo los tiempos de revisión administrativa. Al frente de esa oficina se encuentra desde 2023 el cónsul general Pablo Platas Casteleiro.

Mientras el Consulado General de España en Buenos Aires continúa resolviendo expedientes correspondientes a solicitudes iniciadas durante 2024, Rosario ha logrado avanzar con mayor rapidez y ya trabaja sobre expedientes registrados a comienzos de 2025, una diferencia que los propios solicitantes atribuyen al sistema de organización por grupos familiares.

«El Consulado de Rosario funciona fabuloso. En mi familia somos todos ya españoles. Ocho bisnietos, cuatro nietos. Mi papá, mis primos, sus hijos también se fueron enganchando. Más de 30 somos. Sí, muchísimos», resume.