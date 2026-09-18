La socialista Magdalena Andersson recibe el difícil encargo de formar gobierno en Suecia

El Parlamento de Suecia ha encargado a Magdalena Andersson, líder del Partido Socialdemócrata y vencedora de las elecciones parlamentarias del pasado domingo, formar Gobierno, tras la reciente dimisión del primer ministro Ulf Kristersson.

El presidente de la cámara, Andreas Norlén, después de reunirse con los ocho portavoces de los partidos políticos que cuentan con representación en el parlamento, anunció en rueda de prensa que Magdalena Andersson recibió el mandato de realizar las conversaciones exploratorias con los partidos para la difícil tarea de formar gobierno.

A través de las redes sociales, Magdalena Andersson, quien ocupó el cargo de primera ministra, reaccionó al encargo de formar gobierno, alegando que dará prioridad a los suecos e insta a sus aliados a «dejar de lado las tácticas partidistas».

La líder del Partido Socialdemócrata intentará formar Gobierno con el Partido de Izquierda, los socialistas, que le han adelantado que su intención es entrar en el Ejecutivo, mientras el Partido de Centro está en contra de que ese partido entre en el Gobierno.

Elisabeth Thand Ringqvist, del partido centrista, rechazó cualquier negociación que tenga en la mesa la propuesta de formar gobierno con los socialistas: «No puedo imaginar que podamos estar en el Gobierno con el Partido de Izquierda, pero sí con los socialdemócratas y el Partido del Medio Ambiente».

Los resultados de las elecciones le han dado al Partido Socialdemócrata 176 escaños de los 349 que forman el parlamento, una mayoría muy justa considerada para formar Gobierno. El Partido Socialdemócrata ganó la contienda con el 28 %, considerado por los críticos como uno de sus peores resultados. En segundo lugar, el Partido Conservador logró el 19,8%, Los Demócratas de Suecia (SD) perdieron tres puntos y con ese resultado dejaron de ser la segunda fuerza parlamentaria.

Kristersson declaró en vísperas de su dimisión que el panorama para un nuevo Gobierno sueco no está claro y que no había llamado a Andersson para felicitarla por el triunfo electoral.

Según medios locales, no hay una fecha exacta para que los ganadores de las elecciones presenten su gobierno ante el Parlamento, que tiene previsto reunirse el 28 de septiembre para elegir al nuevo presidente.

Si más de la mitad de los diputados votan en contra de la propuesta, se abre la oportunidad de buscar a otro candidato que pueda lograr una mayoría y arrebatarle el Ejecutivo a Andersson.