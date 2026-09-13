La coalición de izquierdas liderada por Andersson recuperaría el poder en Suecia según los sondeos a pie de urna

Los partidos de la oposición liderados por el Partido Socialdemócrata de Suecia (S) han logrado un 51,3% de votos en las elecciones celebradas este domingo en Suecia, ligeramente por delante del 46,8% que suman los partidos conservadores y de centro que gobiernan y contando también con Demócratas de Suecia (SD), que apoya la actual coalición sin contar con representación en el Consejo de Ministros.

En concreto, el Partido Socialdemócrata ha obtenido un 28,4% de apoyo, con lo que sigue siendo en el partido más votado y con más representación en el Riksdag, el Parlamento unicameral sueco, seguido del Partido Moderado del primer ministro Ulf Kristersson, con un 18,1% de votos, según el estudio de Valu para la televisión pública sueca SVT.

El tercero ha sido el partido conservador SD, encabezado por Jimmie Akesson, que lograría un 18,1%, un punto menos que en las elecciones de 2022.

Por detrás se sitúan el Partido de la Izquierda (V, 8%), que supera al Partido del Centro (C, 7,5%). El Partido Verde (MP, 7,4%) escala hasta el sexto puesto por delante del Partido Demócrata Cristiano (KD, 6,1%) y del Partido Popular Liberal (L, 5,4%). La entrada de los liberales en el Parlamento puede ser fundamental para la aritmética posterior.

Una segunda encuesta publicada por la cadena TV4 arroja resultados similares, con el hitórico Partido Socialdemócrata de Suecia con un 28,4%, seguido de Demócratas de Suecia (18,5%) y del Partido Moderado (17,5%). Este estudio, basado en 4.045 entrevistas, otorga también representación parlamentaria a los liberales. El bloque de derecha sumaría un 47% de votos, mientras que los cuatro partidos de la izquierda obtendrían un 51,3% de apoyo.

Kristersson gobernó Suecia tras la firma en 2022 del Acuerdo de Tido, por el que la Demócratas de Suecia no entró en el Gobierno, pese a estar por encima del Partido Moderado, y lo apoyó a cambio de que se asumiera buena parte de su agenda en materia de inmigración, asilo y control fronterizo. En esta ocasión los conservadores han advertido en campaña de que no volverán a renunciar a estar en el Consejo de Ministros y pretenden lograr puestos ministeriales a cambio de su apoyo en el Parlamento.