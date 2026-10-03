España deja los cuartos de la Liga de Naciones a punto

España ya tiene las cuentas claras para estar en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Tras la jornada disputada este sábado, la selección española viajará a Croacia sabiendo que una victoria o un empate en Split le permitirá sellar matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda. Los de Luis de la Fuente dependen exclusivamente de sí mismos y tienen la oportunidad de hacer los deberes con dos jornadas todavía por disputarse. Luego, deberán luchar en el mes de noviembre por ser primeros con Inglaterra como rival.

La situación del grupo ha quedado muy favorable para España. El contundente 7-0 de Inglaterra contra Croacia, unido al resultado de la selección frente a República Checa, permite a los españoles afrontar el siguiente compromiso con la posibilidad de cerrar definitivamente su presencia entre los dos primeros clasificados.

Las cuentas con una victoria son muy sencillas. Si España gana a Croacia, alcanzará los 12 puntos, mientras que los croatas se quedarían con tres. Después de ese encuentro, solamente quedarían seis puntos por disputarse, por lo que Croacia podría terminar la fase de grupos con un máximo de nueve.

República Checa tampoco tendría posibilidades de superar los 12 puntos de España. De esta manera, independientemente de lo que sucediese durante las dos últimas jornadas, la Selección tendría matemáticamente asegurada una de las dos primeras posiciones y, por tanto, su presencia en los cuartos de final.

De la Fuente podría afrontar así el tramo final de esta primera fase con el objetivo principal cumplido y con margen para gestionar esfuerzos en un calendario especialmente exigente para los internacionales.

El empate también vale

Pero España ni siquiera está obligada a ganar en Split. Un empate contra Croacia también sería suficiente para certificar matemáticamente el billete a cuartos de final. En ese escenario, el combinado nacional alcanzaría los 10 puntos y Croacia se quedaría con cuatro. Los croatas podrían sumar un máximo de otros seis en las dos últimas jornadas, por lo que únicamente podrían igualar los 10 puntos de la selección española con el gol average perdido.

Ahí entraría en juego el enfrentamiento directo, claramente favorable a España. Los de De la Fuente golearon 4-1 a Croacia en Sevilla y, si además consiguen empatar en Split, tendrían ganado el desempate particular frente a los croatas.

Por tanto, las cuentas no pueden ser más claras. España estará en los cuartos de final de la Liga de Naciones si gana o empata el próximo martes en Croacia. Un nuevo paso para una Selección que, después de conquistar el Mundial, continúa compitiendo con el objetivo de pelear por todos los títulos. Split puede ser la próxima parada de un camino que España quiere recorrer hasta el final.