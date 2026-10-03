Horario del Barcelona – Real Madrid Femenino: cuándo se juega y cómo ver por TV en directo gratis el Clásico de la Liga F

El Barcelona y el Real Madrid Femenino se ven las caras en lo que va a ser un Clásico apasionante. El calendario quiso que los dos clubes más laureados de nuestro país se enfrentasen en la jornada 6, por lo que todavía queda mucho curso por delante, pero el gran reto de las madridistas es llevarse los tres puntos de la Ciudad Condal y así ponerse por delante de las culés. Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Camp Nou.

Barcelona – Real Madrid femenino de la Liga F: a qué hora empieza el Clásico

El Real Madrid femenino viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Barcelona en el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga F. Este Clásico se jugará en el Camp Nou y servirá para decidir el liderato de la clasificación, ya que las azulgranas están primeras con 15 puntos, mientras que las pupilas de Pau Quesada ocupan la segunda plaza de la tabla. La organización ha programado este partidazo para el domingo 4 de octubre en el horario de las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Real Madrid Femenino de la Liga F: canal de TV y cómo ver online el Clásico

Los dos medios de comunicación que ostentan los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva los diferentes partidos que se juegan en el campeonato nacional femenino son RTVE y Dazn. Este Barcelona – Real Madrid Femenino de la jornada 6 de la Liga F se va a poder ver en directo por televisión a través de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Los clientes de este operador podrán descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs la app de este medio y así poder ver en streaming y en vivo online lo que suceda en el Camp Nou.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este Clásico que cayó en la jornada 6 de la Liga F. Cuando finalice el choque en la Ciudad Condal publicaremos la crónica del Barcelona – Real Madrid Femenino y también compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las declaraciones relevantes de las protagonistas que se produzcan en el feudo azulgrana.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Real Madrid Femenino

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro culé, del conjunto de Chamartín y amantes del fútbol femenino en general que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 6 de la Liga F deben saber que van a poder escuchar por la radio gratis el Clásico. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Camp Nou y así contar lo que ocurra en el Barcelona – Real Madrid Femenino.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Real Madrid Femenino?

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se jugará el Clásico de la jornada 6 de la Liga F Barcelona – Real Madrid Femenino. Este campo fue inaugurado en 1957 y ahora mismo continúa en obras, por lo que sólo pueden acceder a su interior algo más de 62.000 espectadores. Pese a ello, se espera que haya una gran entrada para este choque en el que hay mucho en juego.

El Comité Técnico de Árbitros escogió a la colegiada María Planes Toral para que dirija este Clásico Barcelona – Real Madrid Femenino de la jornada 6 de la Liga F. Josefa Sánchez estará como cuarta árbitra en este partido.