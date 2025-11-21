Cómo llegar al Camp Nou: en qué barrio está, transporte público y aparcamiento cerca del estadio del Barcelona

El Spotify Camp Nou abrirá de nuevo sus puertas este sábado en un partido oficial. Un largo camino desde mayo de 2023 donde el FC Barcelona ha pasado todo tipo de complicaciones para llegar hasta este punto. Más allá de jugar en casa ante el Athletic, el barcelonismo volverá a vivir la sensación de jugar en casa con 45.000 espectadores.

Sin embargo, después de tanto tiempo y las reformas que se han realizado tanto en los accesos al estadio como en los medios de transporte suponen un nuevo dolor de cabeza para el barcelonismo. En OKDiario os contamos qué hay que hacer para poder acudir al nuevo Camp Nou de aquí en adelante. Un escenario que promete mucho y que arrancará con un espectáculo para convertir el sábado en una fiesta.

Cómo se llama el barrio del Camp Nou

Situado en pleno corazón de Barcelona, el Camp Nou se encuentra en el famoso barrio de Les Corts. Un distrito cerca de la zona céntrica que permite una mayor acogida por los habitantes locales. Aunque es el emblema, los aficionados también pueden disfrutar de otras vistas antes de ir al partido como el Parque de Cervantes, el Monasterio de Pedralbes o la Plaza de la Concordia. Sitios emblemáticos que hacen un ambiente que mezcla la magia de la arquitectura, la naturaleza y lo deportivo. Vistas de lujo de camino al estadio azulgrana.

Cómo llegar al Camp Nou en Metro

El hecho de que aún no esté terminada la reforma hace que aún no se den las condiciones óptimas para poder ir en transporte público, pero la opción del metro es muy asequible para recortar tiempo en el trayecto. Para llegar al Camp Nou en metro se puede tomar hasta dos líneas diferentes.

Por un lado está la L3, de color verde, y bajarte en las estaciones Palau Reial, Les Corts o María Cristina. Otra sería la L5, la azul, y pararse en la estación Collblanc o Badal. También estaría disponible la L9S/L10S y tres de tranvía (T1, T2 y T3).

Cómo llegar al Camp Nou en autobús

En el caso optar por la opción de viajar en autobús, los aficionados tienen también varias líneas de urbanos TMB con paradas cerca del Camp Nou. Con el refuerzo del Ayuntamiento de cara al sábado, habrá hasta diez líneas: 2, 7, 33, 67, 54, 71, H6, H8, V1 y D5.

Dónde aparcar cerca del Camp Nou

Dejando a un lado a los vecinos que vivan cerca del Camp Nou, donde podrá acceder a sus domicilios con sus propios vehículos, la posibilidad de aparcar cerca del estadio se antoja complicada. En un anillo de aproximadamente dos kilómetros, hay varias opciones gratuitas y asequibles económicamente.

El parking Les Corts, situado a pocos minutos a pie del estadio, es uno de los más populares de los aficionados, situado en la calle de Joan Güell, 203. Cuenta con acceso desde las calles principales y un sistema de vigilancia 24 horas. Otro sería el BSM Tanatori Les Corts, también cerca pero de pago. Situado en la avenida de Joan XXIII, 17, contiene un gran número de plazas disponibles y cuenta con una gran variedad de tarifas.

Aun así, se recomienda en este caso salir con horas de antelación para evitar que el tráfico suponga un retraso a la hora de entrar al Camp Nou. Una alternativa menos aconsejable debido a la gran afluencia que se espera este sábado en un día tan importante para el FC Barcelona.