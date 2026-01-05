María Corina Machado agradece a Trump su «determinación» en la captura de Maduro

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, ha agradecido su «determinación» este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro en un ataque que representa «un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición» en el país latinoamericano.

Machado ha asegurado que Caracas será «el principal aliado de Estados Unidos» y aplaude al «bravo pueblo de Venezuela» que ha salido a las calles «en 30 países y 130 ciudades del mundo» para celebrar la caída de Maduro del poder, provocada por EEUU. «La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa», ha expresado este lunes desde su perfil oficial de X.

La Nobel de la Paz ha agradecido en nombre de los ciudadanos de Venezuela a la Administración de Donald Trump «su firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley», mientras que ha asegurado que Caracas será el principal aliado de Washington en materia de seguridad, energía, democracia y Derechos Humanos.

Sus declaraciones llegan después de que Trump dijera que su país se «hará cargo» de la situación en Venezuela «para que la transición sea posible». Sin embargo, el presidente de Estados Unidos mostró serias dudas sobre Machado como líder venezolana porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población.

Trump había anunciado que Estados Unidos va a «dirigir Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada», en una una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago. «Va a haber un equipo de Estados Unidos al frente con gente de Venezuela», añadió el presidente del país norteamericano.

En una comparecencia junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Trump aseguró que EEUU no puede «correr el riesgo de que alguien más tome el control de Venezuela que no tenga en mente el bienestar del pueblo venezolano. No vamos a permitir que eso suceda».

Comunicado de María Corina Machado

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela. Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley.

Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa.