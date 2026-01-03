Corina Machado: «Venezolanos, ¡llegó la hora de la libertad, estamos preparados para tomar el poder!»

La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado se ha pronunciado este sábado 3 de enero por la tarde a través de redes sociales después de conocerse la captura del narcodictador Nicolás Maduro «Venezolanos, ¡llegó la hora de la libertad, estamos preparados para tomar el poder!».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anuncido este sábado que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela, en la que, según su declaración oficial, habrían capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los habrían sacado del país a bordo de un buque de guerra estadounidense, el USS Iwo Jima. Trump afirmó que la acción se realizó «conjuntamente con las fuerzas del orden de EEUU» y que los detenidos serían trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.

La dirigente política venezolana María Corina Machado ha lanzado un contundente mensaje a los ciudadanos de su país, afirmando que «llegó la hora de la libertad» y que están «preparados para tomar el poder».

«Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales», ha destacado María Corina Machado.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

«Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de EEUU ha vumplido su promesa de hacer valer la ley», ha afirmado Corina Machado en su comunicado titulado Llegó la hora de la libertad. «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y tener a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando».

La operación se desarrolló en la madrugada, cuando Caracas y otras zonas de Venezuela fueron sacudidas por múltiples explosiones y el sonido de aeronaves volando a baja altura, según reportes de residentes y medios locales. Varios objetivos militares y estratégicos —incluidas bases y sitios clave alrededor de la capital— habrían sido alcanzados por la acción.

Trump ha utilizado su plataforma Truth Social para informar que la operación había culminado «con éxito» y que Maduro junto con Flores habían sido capturados y extraídos del país. La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha confirmado que ambos están formalmente indictados (acusados) en un tribunal en el distrito sur de Nueva York, enfrentando cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.