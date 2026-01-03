Bombardeos en Venezuela, en directo: última hora sobre el ataque aéreo de EEUU

Caracas ha registrado bombardeos durante la madrugada del viernes al sábado. Sigue en directo toda la información de última hora, noticias, reacciones en OKDIARIO.

Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.

Los ataques aéreos y con misiles no se han limitado a la capital de Venezuela. Todo el país está bajo bombardeo, según informaciones llegadas del país caribeño.