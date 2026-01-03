Bombardeos en Venezuela, en directo: última hora sobre el ataque aéreo de EEUU
Caracas ha registrado bombardeos durante la madrugada del viernes al sábado. Sigue en directo toda la información de última hora, noticias, reacciones en OKDIARIO.
Según las primeras informaciones, se han llevado a cabo bombardeos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de Caracas, al sur de la capital, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña.
Los ataques aéreos y con misiles no se han limitado a la capital de Venezuela. Todo el país está bajo bombardeo, según informaciones llegadas del país caribeño.
Maduro declara el Estado de conmoción
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras la ofensiva de Estados Unidos contra el narco venezolano, que ha calificado como una «agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos» la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
EEUU bombardea Caracas
Varios helicópteros MH-47 Chiook sobrevolaron Venezuela durante los ataques, en una operación en la que estarían teniendo como objetivo infraestructuras clave de la narcodictadura de Maduro.
Ataques aéreos sobre el aeropuerto Higuerote
Se registran bombardeos sobre el aeropuerto de Higuerote, en el estado de Miranda, al norte de Venezuela.