Feijóo recuerda que «hoy es un mal día» para los aliados de Maduro en «la órbita del Gobierno de España»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado este sábado un mensaje en su perfil de X tras el ataque de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en el que asegura que el Partido Popular lleva «muchos años» denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados en la «órbita del Gobierno de España». «Hoy es un mal día para ellos», ha señalado Feijóo.

En su mensaje, el líder popular ha recordado que Venezuela ha sufrido durante años una «férrea dictadura» y sostiene que el país «reclama un futuro sin represión». En ese sentido, Feijóo señala como referentes de ese proceso al presidente electo Edmundo González y a la opositora María Corina Machado, a quienes reconoce como «líderes legítimos del cambio político».

Feijóo también critica al actual Ejecutivo socialista, al que acusa de haber sacado de Venezuela al ganador de las elecciones, mientras, según afirma, Estados Unidos «mantuvo en el poder» a quien las perdió.

Feijóo concluye su mensaje apelando a los valores democráticos y asegurando que solo la libertad y la democracia pueden garantizar un futuro de paz para Venezuela, un país que, según afirma, «merece cerrar definitivamente la etapa de la dictadura».

Seguimos con atención la situación en Venezuela. Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 3, 2026

EEUU captura a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice haber capturado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, según ha anunciado en sus redes sociales. Así lo ha señalado durante una operación de ataque del Ejército estadounidense a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados «fuera del país», ha señalado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Según ha informado la CBS, la unidad encargada de este traslado ha sido la Fuerza Delta (Delta Force) del Ejército de EEUU, cuerpo de élite antiterrorista y de operaciones especiales.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se encontraba en Moscú (Rusia), ha confirmado, por su parte, que se desconoce el paradero de su jefe de filas y ha exigido a la Casa Blanca una «prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama», Cilia Flores.

«Los Estados Unidos de América ha llevado a cabo exitosamente una operación a gran escala contra Venezuela y su líder, presidente Nicolás Maduro, que ha sido junto a su mujer, capturado y sacado del país. Esta operación se ha realizado con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Seguirán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 en Mar-a-Lago. Gracias por tu atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump», ha escrito en dicha red social.