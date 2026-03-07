Cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas marcarán el día en toda la provincia de Barcelona, con una cota de nieve que descenderá en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Viento flojo con intervalos moderados del este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de marzo

Barcelona: tarde de lluvias intensas y frescura

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas a lo largo del día. Con temperaturas que rondan los 13 grados, la sensación térmica se sentirá un poco más fresca, especialmente con el viento del este soplando a 15 km/h. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta pesado, como si la ciudad estuviera esperando un respiro.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua, manteniendo el riesgo de chubascos constantes. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 18:48, las temperaturas se desplomarán a unos 11 grados, dejando una noche fresca y húmeda. Con un día así, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo se presenta desafiante y cargado de sorpresas.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 10°C, mientras el viento sopla con fuerza desde el este a 15 km/h, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, con chubascos intensos que se extenderán hasta la tarde-noche. La temperatura máxima apenas alcanzará los 16°C y la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%. Con ráfagas de viento que podrían llegar a los 35 km/h, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día inusual.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 12°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 9°C. El viento soplará de manera constante desde el este a una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando nuevamente el 100%. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas máximas no superarán los 15°C, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en torno a los 15°C. Con el sol saliendo a las 07:16 y poniéndose a las 18:48, Badalona disfrutará de unas 11 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Cielos nublados con lluvias suaves en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados. A lo largo del día, se prevén algunas lluvias, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de un paseo por la ciudad o a realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovechar el día para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente opción, a pesar de las nubes que nos acompañarán.