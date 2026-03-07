Concierto de Gente de Zona en Madrid: fechas, dónde es, precios y cómo comprar entradas

Gente de Zona ha confirmado que el próximo verano traerá por fin a España una gira propia, algo que muchos seguidores daban casi por imposible después de años en los que el dúo cubano sólo aparecía en festivales o actuaciones puntuales. Pero ahora y justo cuando el grupo cumple sus 25 años sobre los escenarios, se anuncia su Tour España 2026 que arrancará precisamente en Madrid, lo que convierte la fecha en una de las más buscadas de toda la lista. Pero la capital no es la única parada ya que la gira incluye once paradas entre junio y agosto y deja claro que será una de las giras latinas fuertes de la temporada.

El grupo, formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, llega en un momento especialmente cómodo para ellos ya que tienen un repertorio de sobras reconocido, colaboraciones de éxito y un directo que lleva tiempo funcionando bien en Latinoamérica. Por eso la reacción en España ha sido inmediata. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Tenerife o Marbella figuran entre las ciudades confirmadas, aunque la organización ya ha advertido que habrá más fechas cuando avancen las semanas. Mientras tanto, la capital se prepara para recibir el primer concierto del tour con un recinto en el que se espera una ocupación alta. Y como suele ocurrir cuando pasa por Madrid un artista con tirón internacional, las entradas han empezado a venderse con rapidez de modo que conviene saber dónde se compran y cuáles son los precios. Toma nota entonces porque te ofrecemos toda la información del concierto de Gente de Zona en Madrid.

Qué día es el concierto de Gente de Zona en Madrid

La cita será el 25 de junio de 2026, una fecha importante porque abre la gira. El concierto está previsto a las 21:00, una hora cómoda para quienes trabajan y para quienes vienen desde fuera de la ciudad. Además, permite que el espectáculo pueda incluir un montaje escénico más amplio.

La capital forma parte de una gira que sigue por Murcia, Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera, Marbella y Matalascañas. Algunas de esas paradas están vinculadas a ciclos de verano, mientras que otras serán conciertos independientes. En cualquier caso, Madrid abre el camino y concentrará buena parte de la atención mediática.

Dónde es el concierto de Gente de Zona en Madrid

El show tendrá lugar en el Movistar Arena, un recinto que se ha convertido en referencia para las grandes giras de los mejores artistas. Es un espacio cómodo para conciertos porque el sonido y la iluminación están pensados para espectáculos muy rítmicos, justamente como el de Gente de Zona. Además, el recinto permite estar en pista amplia, en grada o en la zona habilidad para estar más cerca del escenario.

Para quienes acudan con menores, el Movistar Arena recuerda que los menores de 14 años deberán entrar acompañados. También es recomendable revisar los accesos unos días antes porque en eventos con mucha asistencia el recinto suele habilitar puertas adicionales.

La dirección por si no la sabes, es Avenida Felipe II, s/n en pleno barrio de Salamanca y puedes ir sin problema en metro. La parada es Goya (L4 y L2) y O´Donnell (L6).

Entradas para Gente de Zona: precio y cómo comprar los tickets

Las entradas para la fecha madrileña ya están disponibles en Ticketmaster, el canal oficial de venta. También es posible acceder a través de baila.fm, que figura como ticketera del Movistar Arena. Al tratarse de artistas con alta demanda, la organización insiste en que no se compren tickets en páginas no autorizadas, ya que no garantizan la validez.

Los precios para Madrid comienzan en 49,50 euros para pista general. Quienes prefieran estar delante del escenario pueden optar por la zona front stage, que se ofrece por 55 euros. Es una diferencia leve en comparación con otros conciertos internacionales, por lo que esta zona se está vendiendo bastante rápido.

Las otras ciudades abrirán venta de forma escalonada. En algunos casos la venta ya está activa y en otros lo estará en los próximos días, según ha comunicado el propio equipo de Gente de Zona. Además, la organización ha adelantado que habrá nuevas fechas más adelante, así que quienes se queden sin entrada en esta primera fase aún tendrán opciones.

Aunque la gira es nueva en España, el formato del directo es ampliamente conocido por los seguidores del dúo. La banda mezcla coreografías, percusión latina y una puesta en escena orientada al baile y a la interacción continua con la audiencia. No faltarán éxitos como «La Gozadera», «Bailando», «Traidora», «Si No Vuelves» o «Más Macarena», todos habituales en sus conciertos y que cuentan con millones de reproducciones en plataformas. El grupo suma además reconocimientos internacionales, como seis Latin GRAMMY y doce Billboard Latin Music Awards. A nivel mediático, se han consolidado como una de las formaciones cubanas de mayor impacto global, siendo el primer dúo cubano en entrar en la lista Hot Latin Songs de Billboard.