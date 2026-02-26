Qué conciertos hay en Madrid este 2026: todos los artistas que no te puedes perder este mes de marzo

El mes de marzo está a la vuelta de la esquina, de modo que si vives en Madrid, es posible que ya estés preparando la agenda de eventos y conciertos, teniendo en cuenta que este es el mes en el que entre otros, podremos ver en directo el primero de los conciertos que Rosalía dará en la capital. Toma nota entonces porque estos son todos los conciertos que vas a poder disfrutar en Madrid este mes de marzo 2026.

La gira Lux de Rosalía es sin duda la más esperada y aunque sea a final de mes, es importante recordar que el 30 de marzo da el primero de sus cuatro conciertos en Madrid y de hecho, el primero de la gira. Sin embargo, la artista catalana no es la única que actuará este próximo mes en la ciudad. Otras grandes estrellas como Juanes, llegan en breve de modo que es importante tener claras todas la fechas. Y es que además de los mencionados, tenemos propuestas para todos los gustos y para todos los ritmos, tanto para quienes buscan un concierto íntimo como para quienes prefieren vivir un espectáculo en grande. Además, marzo guarda ese cierre especial que mencionamos, haciendo que un mes más Madrid se convierta en el punto de encuentro para miles de amantes de la música que llevan meses pendientes de estas fechas, y la ciudad lo sabe bien. Con este panorama, es difícil no dejarse llevar.

Juanes

El mes arranca con uno de esos directos que funcionan como repaso generacional. Juanes, uno de los músicos latinoamericanos más premiados de las últimas décadas, celebra en Madrid sus 25 años de carrera con un concierto especial que promete repasarlo todo: los clásicos que marcaron a una generación y los éxitos que siguen llenando estadios. Será el 1 de marzo en el Movistar Arena, una fecha señalada para los seguidores del artista colombiano. Si deseas asistir y no lo sabía, todavía estás a tiempo de sacar tus entradas a precios en torno a los 76 euros.

The Kooks

Unos días después llega el turno de The Kooks, que vuelven a Madrid con un directo que nunca falla. La banda británica actuará el 4 de marzo en La Riviera, presentando su nuevo disco Never/Know, además de tocar clásicos como Naïve. La Riviera es uno de los recintos donde mejor encaja su sonido y donde suelen agotar entradas con facilidad aunque todavía estás a tiempo de sacar a un precio en torno a los 45 euros. Una oportunidad para escuchar sus himnos en un ambiente cercano y muy entregado y si te los pierdes debes saber que estarán de vuelta a la capital el 25 de julio dentro de la edición de este año de Las Noches del Botánico.

Viva Suecia

El pop rock español también tiene su momento fuerte en marzo. Viva Suecia, una de las bandas con más proyección del panorama nacional, presenta su nuevo álbum. Será el 7 de marzo en el Movistar Arena, un formato especial que les permitirá mostrar el disco al completo junto a los temas que ya forman parte de su repertorio imprescindible como Dolor y Gloria. Las entradas están agotadas en casi todas las plataformas de venta.

The Divine Comedy

The Divine Comedy actuará en el Teatro Eslava el mismo sábado 7 de marzo presentando su nuevo álbum Rainy Sunday Afternoon. Un concierto esperado por los seguidores de Neil Hannon, siempre fieles a ese estilo único que mezcla elegancia, humor y un directo que mantiene su sello intacto aunque hay que decir que han hecho sold out y no quedan entradas.

Suede

La segunda mitad del mes trae uno de los platos fuertes del rock británico. Suede vuelve a Madrid el 23 de marzo, también en La Riviera, para un concierto que apunta a lleno total. La banda sigue demostrando que su energía en directo permanece intacta, y marzo será una ocasión perfecta para comprobarlo. En esta ocasión nos visitan para presentar su nuevo trabajo Antidepressants y contarán con la banda escocesa Swim School como artista invitado.

Hans Zimmer

Los amantes del cine tienen una cita imprescindible con Hans Zimmer, que llega al Movistar Arena el 29 de marzo. Sus conciertos son auténticas experiencias inmersivas donde banda, orquesta y efectos visuales se combinan para recrear algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine contemporáneo. Una fecha que suele atraer incluso a quienes no suelen ir a conciertos tradicionales.

Rosalía

Y marzo termina por todo lo alto. Rosalía inaugura en Madrid su ambiciosa LUX TOUR 2026, con cuatro fechas que marcarán el calendario musical de la primavera. La primera será el 30 de marzo, justo para cerrar el mes con uno de los conciertos más esperados del año. Y, aunque la mayor parte de la gira en la capital continúa en abril (1, 3 y 4), marzo ya se despide con un lleno asegurado y una expectación que se lleva construyendo desde hace meses.