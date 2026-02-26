Ferrovial ha batido un nuevo récord en cuanto a su cartera de pedidos de Construcción, ya que ha alcanzado los 17.438 millones de euros. En concreto, Norteamérica representó el 46%, Polonia el 22% y España el 14% del total de la cartera. Así, los ingresos crecieron un 7,5%, hasta los 7.653 millones.

En cuanto a los ingresos de la división de Autopistas aumentaron un 13,7% interanual en términos comparables, hasta los 1.374 millones, gracias también a su desempeño en Norteamérica, donde la compañía recibió 880 millones en dividendos procedentes de sus proyectos.

Mientras que en la división de Aeropuertos, el proyecto de la NTO de Nueva York continúa avanzando de cara a un año importante para la construcción y la integración de los sistemas, habiendo alcanzado ya 25 acuerdos con compañías aéreas, de los que 16 son contratos en firme y nueve son cartas de intención.

Asimismo, la división de Energía obtuvo unos ingresos de 339 millones de euros y un Ebitda ajustado de 3 millones de euros.

En el plano financiero, Ferrovial cerró el año con una liquidez de 5.088 millones de euros y una deuda neta consolidada de -1.341 millones, excluyendo proyectos de infraestructuras en ambos casos.

«2025 ha sido un año sobresaliente para Ferrovial, que ha culminado con su entrada en el índice Nasdaq-100 en diciembre. Registramos unos sólidos resultados, con un incremento significativo de los ingresos y del Ebitda ajustado en todas las divisiones de negocio», ha señalado su consejero delegado, Ignacio Madridejos.

«Nuestros activos en Norteamérica se han comportado particularmente bien, y el negocio de Construcción ha superado su objetivo de rentabilidad. De cara al futuro, estamos centrados en acelerar nuestro crecimiento en Estados Unidos, donde vemos una robusta cartera de oportunidades de nuevas infraestructuras en autopistas y aeropuertos», ha añadido.

Los beneficios de Ferrovial en 2025

Ferrovial ha obtenido un beneficio neto de 888 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 72% respecto al año anterior, debido a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos.

En este contexto, hay que destacar que en 2023 ganó 460 millones de euros, por lo que mantiene la senda alcista en el beneficio sin tener en cuenta elementos extraordinarios.

Sus últimos resultados financieros anuales muestran un crecimiento en los ingresos del 8,6% en términos comparables, hasta los 9.627 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 1.457 millones de euros, un 12,2% más en términos comparables.