La Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos de interés del dólar pese a las presiones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, para que el banco central recorte las tasas. Unas presiones que han llegado al punto de pedir en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente del organismo, Jerome Powell, pese a que faltan pocas semanas para que su cargo se agote y sea designado un sucesor. En estos momentos, todo parece señalar que Kevin Warsh será quien tome el relevo, pues fue propuesto por Donald Trump.

En un contexto de enorme presión bélica y con el Estrecho de Ormuz cerrado, todo parece indicar que tanto EEUU como el resto del mundo va a sufrir un alza en los precios de la energía que, a su vez, impulsará la inflación.

Este tipo de inflación es una inflación de oferta y no de consumo, es decir, lo que sube es el coste de un producto a causa de una perturbación concreta. Este tipo de eventos no suelen derivar en incrementos de los tipos, pues esta medida sería muy limitada para controlar el problema.

Sin embargo, históricamente, las guerras y las incursiones bélicas como las de Irán se han financiado en buena medida a través de inflación. Desde luego, esto es lo que Trump quiere que suceda, aunque este deseo viene de mucho antes de la escalada bélica en Oriente Medio.

Trump se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto por parte de su Ejecutivo americano.

Ante esto, la Fed ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía, siendo mucho más conservadores que otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).

La Fed no bajará los tipos

En esta ocasión, todos los analistas auguran que la Fed vuelva a mantener los tipos de interés sin variación. «No se espera movimiento alguno en materia de tipos de interés», ha asegurado Cristina Gavín Moreno, jefa de Renta Fija en Ibercaja Gestión.

«La guerra con Irán y la consiguiente subida en los precios de las materias primas han revivido los temores inflacionistas en la economía norteamericana y han llevado a que se suavice la senda de bajadas esperada para este 2026», ha explicado la profesional.

«Si a comienzos de año el mercado descontaba dos bajadas de tipos para los próximos doce meses, ahora mismo los inversores se inclinan a que, como máximo, veríamos una bajada, o incluso no se descarta el mantenimiento de tipos en 2026», ha asegurado la profesional que, a su vez, recuerda que «este escenario puede cambiar en cualquier momento».

«La falta de visibilidad en cuanto a la duración del conflicto y sus imprevisibles consecuencias económicas hace difícil a día de hoy tener visibilidad en cuanto a lo que podemos esperar de cara a la política monetaria de la Reserva Federal», prosigue. «Más aún, teniendo en cuenta la proximidad de cambio de presidente y la diversidad de posturas existente en el FOMC», sentencia.