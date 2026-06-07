Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo el España - Perú previo al Mundial 2026 España y Perú se ven las caras en el Estadio Cuauhtémoc en la última prueba antes del Mundial 2026 La selección española empató 1-1 frente a Irak en La Coruña antes de cruzar el charco

España y Perú se citan en Puebla, México, para que la selección española juegue el último amistoso antes de que arranque este Mundial 2026 que promete ser apasionante y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente esperan conseguir un triunfo después del tropiezo sufrido hace unos días en Riazor contra Irak, aunque lo que realmente importante es cómo empiecen esta Copa del Mundo que se inaugurará el próximo jueves. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este partidazo.

Horario del España – Perú: a qué hora empieza el amistoso preparatorio para el Mundial 2026

La selección española de fútbol ya ha viajado a Estados Unidos para concentrarse para el Mundial 2026 y los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Perú en el Estadio Cuauhtémoc en el último partido amistoso previo a la Copa del Mundo. Antes de cruzar el charco el combinado nacional no pasó del 1-1 frente a Irak, aunque es cierto que jugaron bastantes jugadores que no estarán representando a España en esta cita mundialista, pero para este choque ante los sudamericanos el técnico riojano ya contará con los convocados.

Cuándo es el partido amistoso pre Mundial 2026 España – Perú

La federaciones de ambos países decidieron jugar este partido España – Perú que corresponde al segundo de los dos partidos amistoso que jugará la selección española antes del Mundial 2026 para la madrugada del lunes 8 al martes 9 de junio. El horario en el que españoles y peruanos pelearán por el triunfo es el de las 3:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Eso significa que los aficionados que quieran disfrutar del duelo que disputarán los vigentes campeones de Europa en el Estadio Cuauhtémoc van a tener que trasnochar.

Dónde ver en directo gratis el España vs Perú: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que dispute la selección española de fútbol masculino fue RTVE. Esto quiere decir que el España – Perú que es el segundo amistoso de los de Luis de la Fuente antes del Mundial 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de La1. Esto quiere decir que todos aquellos que quieran ver lo que suceda en el Estadio Cuauhtémoc lo podrán hacer gratis y en abierto por TV gracias al ente público.

Todos los aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española, así como los amantes del deporte rey en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Perú mediante la app de RTVE Play. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio pone a disposición de todos su página web para que quien quiera pueda acceder a ella con un ordenador y disfrutar del segundo amistoso de la selección española antes del Mundial 2026.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque que la selección española de fútbol jugará en el Estadio Cuauhtémoc. Publicaremos la crónica del España – Perú cuando se escuche el pitido final en este amistoso de preparación para el Mundial 2026 y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en México.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Perú

Además, todos los aficionados de la selección española que no vayan a poder ver este amistoso previo al Mundial 2026 por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el España – Perú para narrar todo lo que esté ocurriendo en el Estadio Cuauhtémoc.

¿En qué estadio se juega el partido España – Perú?

El Estadio Cuauhtémoc, situado en la ciudad de Puebla, México, será el escenario donde se jugará este partido amistoso previo al Mundial 2026 entre España y Perú. Este campo fue inaugurado en 1968 y en su interior caben más de 51.700 personas, por lo que se espera una gran entrada para este choque en el que jugará una de las favoritas a ganar el Mundial 2026. Hay que conocer la gran importancia de este recinto deportivo que es la casa del Puebla y del Cruz Azul, ya que fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986.