El aficionado al fútbol cuenta los días para el inicio de la gran cita del deporte rey. Estados Unidos, México y Canadá comparten la condición de países anfitriones en el Mundial 2026. En su edición número 23, el torneo más prestigioso del fútbol de selecciones contará por primera vez en su historia con 48 participantes. Todos ellos se darán cita en el continente americano, con el objetivo de conquistar un título de campeón del mundo que defiende Argentina.

Para amenizar la espera hasta el próximo verano, el sorteo del Mundial 2026 nos ha dejado el dibujo inicial de la competición. Además de la novedad que ha supuesto la ampliación de los participantes del torneo, por primera vez, las cuatro mejores selecciones del Ranking FIFA sólo podrán verse las caras a partir de unas hipotéticas semifinales. Como añadido, España y Argentina -primera y segunda clasificada- únicamente podrían cruzarse en la final.

Así quedan los grupos del Mundial 2026

El Kennedy Center de Washington D. C., capital de Estados Unidos, ha sido el lugar elegido para un sorteo del Mundial 2026 que ha contado con personalidades del deporte y de otros ámbitos; además de los tres presidentes de los países anfitriones: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. En lo deportivo, estos son los 12 grupos que conforman la primera fase de la cita veraniega en Estados Unidos, México y Canadá.

Grupo A : México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ganador Ruta D Repesca Europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ganador Ruta D Repesca Europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda). Grupo B : Canadá, Suiza, Qatar y Ganador Ruta A Repesca Europea (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia).

: Canadá, Suiza, Qatar y Ganador Ruta A Repesca Europea (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia). Grupo C : Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Grupo D : Estados Unidos, Australia, Paraguay y Ganador Ruta C Repesca Europea (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo).

: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Ganador Ruta C Repesca Europea (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Grupo E : Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Ganador Ruta B Repesca Europea (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

: Países Bajos, Japón, Túnez y Ganador Ruta B Repesca Europea (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania). Grupo G : Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Grupo H : España , Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

: , Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Grupo I : Francia, Senegal, Noruega y Ganador Repesca Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

: Francia, Senegal, Noruega y Ganador Repesca Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak). Grupo J : Argentina, Austria, Algeria y Jordania.

: Argentina, Austria, Algeria y Jordania. Grupo K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Ganador Repesca Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Ganador Repesca Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo). Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Cuándo empieza el Mundial 2026

La cita que paraliza el planeta fútbol cada cuatro años comenzará el próximo mes de junio. El Estadio Azteca de México, uno de los grandes escenarios de la historia de este deporte, será el encargado de dar el pistoletazo de salida. Lo hará con la selección mexicana enfrentando como local a Sudáfrica el próximo 11 de junio. La cita que mantendrá a los aficionados al fútbol pendientes durante más de un mes, contará con una cifra récord de 104 partidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha definido cada uno de ellos como «una Superbowl». Un símil para el público estadounidense que ha ocupado buena parte de las butacas del Kennedy Center y con el que ha tratado de dimensionar lo que significa un Mundial para los países que participan en cada edición.

Fechas importantes para el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio de 2026, extendiéndose durante más de un mes de competición hasta la disputa de la gran final. La fase de grupos, con un total de 72 partidos, se extenderá durante 17 días y decidirá las 32 selecciones que avanzan a las rondas eliminatorias y las 16 eliminadas. Los 104 encuentros mundialistas se repartirán de forma desigual. Estados Unidos albergará 78 de ellos, mientras que México y Canadá se repartirán los 26 restantes. Estas son las fechas clave del Mundial 2026:

Partido inaugural : 11 de junio (Estadio Azteca)

: 11 de junio (Estadio Azteca) Debut de España : 15 de junio

: 15 de junio Fase de grupos: 11-27 de junio

Dieciseisavos de final: 28 de junio-3 de julio

Octavos de final: 4-7 de julio

Cuartos de fina l: 9-11 de julio

l: 9-11 de julio Semifinales : 14 y 15 de julio

: 14 y 15 de julio Final: 19 de julio (MetLife Stadium)

Cuándo es la final del Mundial 2026

Los 103 encuentros previos conducirán hacia la gran final del Mundial, la cita que paraliza el globo. El último precedente de un duelo por el título estuvo, sin duda, a la altura de las circunstancias. Argentina y Francia se midieron en un agónico partido que acabó con triunfo de la Albiceleste en la tanda de penaltis. La final del Mundial 2026 tendrá como escenario el MetLife Stadium de New Jersey, que ya fue sede de la primera final del Mundial de Clubes del pasado verano. El torneo mundialista echará el cierre con la gran final, que tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 a las 17:00 horas de la España peninsular.