Guardiola vuelve a sacar su lado más antiespañolista: «Me gustaría que el Mundial lo ganara Inglaterra»

Pep Guardiola ha vuelto a sacar su lado más antiespañolista y ha asegurado que quiere que Inglaterra -y no España- gane el Mundial. «Llevo varios años aquí, siendo parte de este país…», comentó el actual entrenador del Manchester City, que de esta forma vuelve a hacer gala de su fervor independentista y de ir siempre contra España.

«A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel (seleccionador de Francia) y su equipo pudieran conseguirlo», ha comentado Guardiola al ser preguntado por el sorteo del Mundial que se celebra este viernes en Washington. Sobre sus favoritos, el entrenador español «los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos».

Guardiola, que jugó en la selección de España, no apoya así a España para el próximo Mundial. Prefiere ir con Inglaterra, país en el que lleva ya entrenando casi una década. En la previa del encuentro del duelo del Manchester City ante el Sunderland de Premier, Guardiola apoyó a Inglaterra y no a España para el próximo Mundial.

No es la primera vez que Guardiola hace algo similar, con un continuo discurso contra España, pese a que jugó varios años con la selección española. Es reconocido, además, que el entrenador del City quiere que la selección catalana sea oficial, algo que no es posible, pese a que es habitual que desde Mánchester se haga cualquier intento para ello.

Por otra parte, y a menos de una semana para que el City juegue contra el Real Madrid en el Bernabéu, Guardiola no ha dejado claro si podrá contar con Rodri. «Preguntadme en Madrid», ha dicho el técnico catalán, explicando que «está mejorando» el jugador español.

Además, sobre el dato de que el Manchester City es de los clubes que más corre en cuanto a distancia recorrida, Guardiola ha dicho que «eso no es algo bueno» porque «si juegas bien, no necesitas correr tanto».