Sorteo del Mundial 2026 en directo online | A qué hora es, cruces, bombos y emparejamientos de España

El sorteo del Mundial 2026 ya está aquí. Hoy conoceremos cómo quedan confeccionados los diferentes grupos de este apasionante campeonato que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Es por ello que es un día importante para la selección española, ya que sabrán a quiénes se tendrán que enfrentar en una Copa del Mundo a la que llega entre las grandes favoritas. Te contamos en directo y en vivo online gratis el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Kennedy Center.

El sorteo del Mundial 2026, en directo

España espera conocer a su rival

España estará en el primer bombo junto a las tres anfitrionas -Estados Unidos, México y Canadá-, Argentina, que es la vigente campeona, y las mejores selecciones del planeta, por lo que evita a las míticas Francia, Brasil, Alemania… Una vez esquina a las cabeza de serie, los pupilos de Luis de la Fuente deberían enfrentarse a un cuadro algo sencillo, pero como es sabido por todos, en una Copa del Mundo puede ocurrir de todo y realmente no habrá grupo fácil para la selección española en el Mundial 2026.

Cuándo comienza el Mundial 2026

El Mundial 2026 está programado para que comience el jueves 11 de junio en un partido inaugural que se disputará en Ciudad de México, siendo la Tricolor la que dé el pistoletazo de salida a este apasionante torneo que durará un mes. El sábado 27 de junio llegará el fin de la fase de grupos de la Copa del Mundo, mientras que del domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio se disputarán los dieciseisavos de final. Del sábado 4 al martes 7 le llega el turno a los octavos, mientras que del jueves 9 al sábado 11 están reservados los cuartos de final. Las semifinales serán el martes 14 y miércoles 15, el tercer y cuarto puesto el sábado 18 y la gran final el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

¡Día de emociones!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en el Kennedy Center, en Washington D.C. La próxima Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y hoy todos los países que están clasificados para este apasionante torneo en el que habrá más selecciones que nunca van a conocer a todos sus rivales en los diferentes grupos que queden confeccionados en base al azar.