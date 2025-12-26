Pablo Suárez, cocinero desvela el truco infalible para cocinar mejillones gallegos: «Cometes un error si los haces con agua»

Los mejillones llevan décadas siendo uno de esos bocados que casi nadie rechaza. En Galicia lo saben bien, porque allí son un plato tradicional, que no falta en muchas casas y también forma parte la carta de cualquier restaurante costero. Y quizás por eso el cocinero Pablo Suárez, conocido en redes como @poesiadefogon, se ha convertido en una referencia para quienes buscan preparar este marisco con resultados de restaurante. Sus vídeos de recetas acumulan miles de visualizaciones porque prepara de forma sencilla platos deliciosos y en el caso de los mejillones a la marinera, ofrece un truco que puede que no conozcas y que es perfecto para lograr que se abran sin demasiado esfuerzo.

Muchas son las personas que al ir a cocinar los mejillones, comienzan hirviendolos en agua para que se abran, pero Pablo Suárez ha publicado un reel en su cuenta de Instagram donde hace otra cosa completamente distinta. El cocinero desvela que para cocinar bien los mejillones a la marinera, lo primero de todo es abrirlos con 30 ml de vino blanco. Ese gesto, casi mínimo, cambia por completo el aroma y el punto del marisco, además de aportar esa nota gallega tan característica. Su receta de mejillones ha ganado popularidad y además, es una propuesta que encaja de maravilla en plena época navideña. Puede que Nochebuena y Navidad ya se hayan celebrado, pero esta pero puede ser una opción perfecta para una cena de Nochevieja, un aperitivo especial o incluso para la comida de Año Nuevo sin necesidad de complicarse demasiado.

El truco definitivo para cocinar los mejillones

Aunque muchos cocinamos los mejillones con agua hirviendo, debemos saber que en realidad lo que hacemos al cocerlos, es que el marisco acaba soltando parte de su jugo natural y pierde intensidad. El exceso de agua diluye el sabor y también afecta a la textura. En cambio, cuando se coloca la olla al fuego con una cantidad mínima de líquido (en este caso, 30 ml de vino blanco) el mejillón se abre con su propio vapor, conserva todo su aroma a mar y aporta un caldo base mucho más sabroso para elaborar la salsa marinera.

Además, el laurel, que él añade en la cocción inicial, termina de redondear su punto aromático. Es un método muy simple y, sin embargo, marca la diferencia.

Ingredientes de los mejillones a la marinera de Pablo Suárez

1 kg de mejillones

30 ml de vino blanco

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

3-4 cucharadas soperas de tomate triturado

1/2 cebolla

1 cucharada sopera de harina

Aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil al gusto

Paso a paso de los mejillones a la marinera

Paso 1. Limpiar bien los mejillones y retirar la barba. Los que estén rotos o no se cierren al golpear deben desecharse.

Paso 2. Colocar los mejillones en una olla con el vino blanco y el laurel. Tapar y dejar que se abran durante 2 minutos. Retirar los que ya estén abiertos, separar las conchas y colar el caldo.

Paso 3. En otra olla, dorar ligeramente los ajos con un poco de aceite y añadir la cebolla para pocharla hasta que tome color.

Paso 4. Incorporar la harina y cocinarla un par de minutos para que pierda el sabor crudo.

Paso 5. Añadir el tomate triturado y el pimentón. Sofreír unos 5 minutos para que la mezcla gane profundidad.

Paso 6. Sumar el caldo de la cocción de los mejillones, mezclar bien y dejar hervir 2 minutos. Triturar la salsa.

Paso 7. Reducir la salsa unos 5 minutos para ajustar la textura. Si queda demasiado espesa, añadir una pequeña cantidad de agua.

Paso 8. Reincorporar los mejillones a la olla, añadir perejil y mezclar con suavidad. Ya están listos para servir.

Un plato perfecto para Navidad (y más saludable de lo que parece)

Además de ser un clásico gallego, y en muchas mesas españolas, los mejillones tienen una ventaja añadida, ya que encajan muy bien en cualquier menú festivo sin disparar el presupuesto. Puede que en Navidad comprobaras lo bien que funcionan como entrante ligero pero al mismo tiempo, lucen como un plato especial sin exigir horas de cocina. Es una receta rápida y muy resultona que es también perfecta para Nochevieja y porqué no, para la comida de Año Nuevo.

En lo nutricional también aportan beneficios importantes. Los mejillones son ricos en proteínas de alta calidad, contienen vitaminas del grupo B, minerales como hierro, yodo o zinc y aportan muy poca grasa. También destacan por su contenido en omega-3, lo que los convierte en una opción saludable dentro de una comida festiva que suele ser más calórica de lo habitual.

Para quienes estén buscando ideas para Nochevieja o para la comida del 1 de enero, esta receta de Pablo Suárez encaja sin esfuerzo y además, es sencilla, económica y con un sabor que recuerda al mar en cada bocado.