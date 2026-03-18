Giro confirmado en la TDT: desaparecen estos dos canales pero llegan otros nuevos

La parrilla de canales de la TDT va a cambiar en los próximos momentos. Es algo habitual en nuestras televisiones, no deja de sorprendernos. Desde hoy miércoles 18 de marzo, dos canales desaparecerán de la TDT. Se trata de dos canales autonómicos que no todo el país podía ver, pero marcan el entretenimiento de una comunidad autónoma.

Los dos diales que desaparecerán de nuestras televisiones son ETB3 y ETB4, canales en los que los ciudadanos vascos han disfrutado de muchas horas de entretenimiento. Especialmente los niños se verán perjudicados, ya que la programación de ETB3 tenía gran parte de contenido infantil, por lo que los más pequeños tendrán que buscar otras opciones.

El tiempo de emisión que ocupaban los dos canales eliminados lo llenarán dos canales nuevos, filiales de los dos principales de la cadena: ETB1on y ETB2on. La cadena ha aclarado que la programación en estos dos nuevos diales no coincidirá plenamente con ETB1 y ETB2, sino que beberá de su programación, pero será diferente a ciertas horas del día. Lo que sí coincidirá entre los 4 canales serán los informativos y los programas de actualidad en los que se realizará una emisión simultánea. En cambio, los contenidos que no tengan restricción internacional, así como los que sean contenidos propios de la cadena. Estos últimos contenidos se podrán emitir, además, en Internet sin ningún tipo de restricción para los espectadores de la cadena vasca y también para los espectadores españoles que no puedan sintonizar los canales en su TDT.

Para sintonizar estos nuevos canales no debemos tocar nada en nuestra TDT. Ambos diales aparecerán en nuestras televisiones en las próximas horas y, a partir de mañana, comenzará la emisión de la nueva programación en los dos canales. Este ha sido uno de los múltiples cambios que se realizan en la televisión española y no tiene pinta de ser el último durante el año.