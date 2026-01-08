Giro inaudito en la TDT para 2026: lo que llega nadie se lo esperaba y te va a encantar

Es oficial: se acabaron los anuncios que obligaban a subir y bajar el volumen en la televisión. A partir de 2026, la publicidad no podrá superar el nivel sonoro de los programas en la TDT. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una norma que busca regular el sonido de los anuncios tras las numerosas quejas de los espectadores por los molestos picos de volumen durante las pausas publicitarias.

La medida afecta a la Televisión Digital Terrestre y al resto de servicios audiovisuales, con el objetivo de eliminar los sobresaltos de volumen. Desde su entrada en vigor, los anuncios deberán mantener un volumen medio similar al del programa que los precede, siguiendo los estándares europeos de control sonoro. Con esta regulación, el regulador garantiza una experiencia televisiva más cómoda y uniforme para todos los espectadores.

Los anuncios, mismo volumen que los programas

Hasta ahora, la CNMC carecía de un método técnico claro para medir el volumen de los anuncios, ya que no existían reglas concretas que lo regularan. Con la aprobación del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, esta situación cambia: se incorporan de manera explícita los estándares europeos de sonoridad, lo que reducirá los picos de volumen y las molestias durante la publicidad.

El regulador advierte que los avisos sonoros que marcan el inicio de los anuncios deberán diferenciarse sin necesidad de subir el volumen, por lo que prácticas como el famoso «subidón» dejarán de estar permitidas. El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción leve según la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

