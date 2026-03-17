No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 16 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 375 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ver cómo, visiblemente comida por la culpa y por las circunstancias, Isabel toma la firme decisión de confesar todos y cada uno de sus crímenes a la persona que más padeció por ellos. Un paso que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo José Luis no puede evitar sentirse cada vez más acorralado. Hasta tal punto que se ha armado de valor a la hora de hacer una sorprendente, inesperada y decisiva confesión a don Hernando. Algo que va a marcar un gran punto de inflexión en sus vidas, sobre todo después de su reacción al conocer, de primera mano, lo que realmente está sucediendo en Valle Salvaje. ¡Sencillamente impresionante, qué duda cabe!

¿Qué sucede en el capítulo 376 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo, finalmente, don Hernando descubre toda la verdad respecto a Dámaso y, sobre todo, la situación en la que se encuentra José Luis al respecto. A pesar de todo, el marqués parece que se guarda aún un secreto.

Se trata de algo que tiene estrecha vinculación con su repentino y misterioso regreso. Lejos de que todo quede ahí, Luisa no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse ante la tumba de Adriana. Todo ello mientras ha optado por presentarse en casa de las parteras buscando a Aurora. ¿Sabrán algo de ella? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.