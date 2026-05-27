Encuesta: ¿quién será el ganador de ‘Mask Singer 5’ según los lectores de Happy FM?

El formato conducido por Arturo Valls ha vuelto a demostrar por qué es el rey absoluto del entretenimiento y el misterio. Esta quinta edición no ha dado tregua a los espectadores, introduciendo giros en la mecánica y novedades que han puesto contra las cuerdas al renovado equipo de investigadores compuesto por Ana Milán, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Ya puedes votar en la encuesta para decirnos qué máscara crees que será la ganadora: Clavel, Momia, Jirafa y Troglodita son las que han llegado a esta final.

Las cuatro máscaras finalistas: ¿Quién se esconde detrás?

La tensión en el plató se puede cortar con un cuchillo. Cuatro personajes del panorama nacional o internacional se encuentran a un solo paso de la gloria, pero lo más importante es el impacto de sus nombres. Las teorías en redes sociales echan humo:

Clavel y Jirafa: Las apuestas se dividen entre grandes divas de la canción o creadores de contenido que han sabido modular su voz para despistar por completo a Boris y Ana Milán.

Las apuestas se dividen entre grandes divas de la canción o creadores de contenido que han sabido modular su voz para despistar por completo a Boris y Ana Milán. Momia y Troglodita: Los perfiles más enigmáticos. Todo apunta a que detrás de estas pesadas estructuras se esconden deportistas de élite o rostros míticos del cine de nuestro país que nadie espera ver en un escenario.

Un casting histórico que ya ha dejado en shock a la audiencia

La revelación de las cuatro identidades de esta noche se sumará a una lista de desenmascaramientos que ya ha hecho historia de la televisión en esta quinta temporada. El programa ha logrado sentar en su plató a perfiles tan dispares y potentes como la influencer Lola Lolita (Mofeta), la actriz Silvia Abril (Mejillón), la periodista Lydia Lozano (Pizza) o el mismísimo Rappel (Tortuga).

El nivel político e internacional tampoco se ha quedado atrás, dejando boquiabiertos a los investigadores con las apariciones de Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de Calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta Carnívora), la estrella internacional Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol) y leyendas del calibre de Martina Navratilova (Fregona), Elle McPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo).

¿Quién ganará según los seguidores de Happy FM?

En la encuesta para nuestros seguidores en Instagram, la máscara favorita para ganar es Troglodita, con un 67 % de los votos. La siguiente sería Clavel, con un 33 % de los votos. A la hora de publicar este artículo, Momia y Jirafa no cuentan con apoyos.

En X (antiguo Twitter) los datos son completamente diferentes. Momia se lleva el 75 % de los apoyos, mientras que Clavel aquí apenas tiene el 25 % de los votos. Con estos datos es complicado hacer una quiniela, pero, según nuestros seguidores en redes sociales, Clavel es la máscara que más opciones tiene de ganar esta edición de Mask Singer.

Si quieres participar, puedes hacerlo en la encuesta que encuentras arriba.