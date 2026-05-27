Registro de la UCO en Ferraz, en directo: última hora del operativo contra la financiación irregular del PSOE
Los agentes buscan documentación, archivos y pruebas relacionadas con una supuesta contabilidad paralela
La UCO de la Guardia Civil irrumpe esta mañana en la sede central del PSOE en Ferraz dentro de una operación ordenada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de financiación ilegal.
Los agentes buscan documentación, archivos y pruebas relacionadas con una supuesta contabilidad paralela y fondos opacos que habrían servido para financiar actividades del partido al margen del control oficial.
El operativo también se extiende a otros inmuebles vinculados a altos cargos socialistas y supone uno de los golpes judiciales más delicados para el PSOE en plena tormenta política por los casos de corrupción que rodean al entorno del Gobierno.
La UCO entra en la sede de dirección de la Guardia Civil
La UCO también ha entrado en la sede de dirección de la Guardia Civil.
Abascal asegura que los españoles ya ven «la mafia al descubierto»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que los españoles ven «por fin la mafia al descubierto» tras la entrada de la UCO en Ferraz y lamentó que, mientras esto pasa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sigue recibiendo apoyos internacionales» en Roma.
«Mientras todos los españoles vemos por fin la mafia al descubierto, Sánchez sigue recibiendo apoyos internacionales. Mucho del dinero que han robado se ha ido para pagar esos apoyos. La mafia de Sánchez y Zapatero es una mafia internacional y la víctima es España», ha destacado el líder de Vox ante esta situación.
Mientras todos los españoles vemos por fin la mafia al descubierto , Sánchez sigue recibiendo apoyos internacionales.
Mucho del dinero que han robado se ha ido para pagar esos apoyos.
La mafia de Sánchez y Zapatero es una mafia internacional. Y la víctima es España. pic.twitter.com/zrzXjCgr59
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 27, 2026
El juez que investiga a Leire Díez exige «nueva documentación» al PSOE
El juez que investiga el caso Leire ha exigido este miércoles «nueva documentación» al PSOE. Además, ha imputado a Santos Cerdán y a Gaspar Zarrías.
Tellado asegura que el Gobierno se ha convertido en un «auténtico meme»
Miguel Tellado ha interpelado a Yolanda Díaz señalando que Zapatero está imputado en el caso Plus Ultra y ha pasado de ser su «ídolo» a un «vulgar ladrón de joyería». «La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney. Pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe», ha proseguido.
El dirigente popular ha criticado a Díaz que el Gobierno se ha convertido en un «auténtico meme» y le ha recriminado que formó parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por lo que es «cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo». «Usted no tiene límites. Nadie ha votado a Sumar para esto», ha zanjado.
Cuerpo expresa «respeto» a los procesos judiciales tras el registro de la UCO
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado su «respeto» a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia al conocerse que la UCO se encuentra en la sede central del PSOE en la calle Ferraz.
«Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad», ha respondido el vicepresidente del Gobierno, quien ha añadido que esa máxima conlleva, en primer lugar, el refuerzo de los mecanismos preventivos que tienen que ver con la transparencia y con elementos asociados a la auditoría y fiscalización.
Compromís esperará a ver qué sale del registro en Ferraz antes de decidir si piden elecciones
La diputada de Compromís en el Congreso Águeda Micó ha afirmado este miércoles que esperará a ver si hay «una cuestión de peso» para el registro de la UCO en Ferraz y «qué juez lo ha ordenado» antes de tomar decisiones sobre pedir elecciones.
El PSOE pide «tranquilidad» ante la entrada de la UCO en Ferraz y denuncia campaña de «linchamiento»
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de «tranquilidad» y colaboración ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz este miércoles por la mañana.
«El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones» con relación al Partido Popular, ha señalado Mínguez. «Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada», ha precisado.
No obstante, la dirigente socialista ha lamentado una determinada «campaña de desprestigio y linchamiento» política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia y de la que cree que no pararán.
El PP sale en tromba contra Cuerpo por «callar» ante el registro de Ferraz
El PP ha salido este miércoles en tromba contra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por «callar» ante el registro que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y ha censurado a los socios parlamentarios del Gobierno por seguir «tragando» con la corrupción del PSOE. «¿No se les cae la cara de vergüenza?», ha preguntado la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.
Yolanda Díaz: «No me gusta lo que estoy viendo en la política española»
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, no ha condenado lo que está sucediendo en torno al PSOE ni ha elevado el tono, aunque ha señalado que «no le gusta lo que está viendo en la política española». Igual que sobre Zapatero. «Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no; no me compete a mí, sino a un juez», ha dicho tras los registros de la UCO en Ferraz.
Feijóo recuerda a los socios que apoyan un Gobierno «que apesta»
El presidente del Partido Popular ha indicado que esta situación de «agonía» política urge a los socios del Gobierno a que digan a Sánchez que esto «se acabó» y que debe convocar elecciones cuanto antes.
Al ser preguntado si ese registro en la sede del PSOE puede cambiar los planes el PP sobre una posible moción de censura, Feijóo ha replicado que esos planes los tiene «claros» y que hará «todo lo posible para que acabe el Gobierno».
«Yo espero que puedan cambiar los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta», ha enfatizado, sin contestar a la última pregunta de la prensa acerca de si está dispuesto a llamarles después de esa personación en Ferraz.
Vox tilda de «insostenible» la situación del Gobierno por la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz
El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha calificado este miércoles de «insostenible» la situación del Gobierno, después de hacerse público que la Unidad Central Operativa (UCO) registra la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
El operativo se ha puesto en marcha para recabar información en el marco del caso de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, en una presunta trama de financiación ilegal del Partido Socialista.
«La degradación del régimen se acelera», ha valorado Buxadé en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, donde se ha hecho eco del registro en Ferraz. «Insostenible», ha apostillado.
El registro en Ferraz pilla al Gobierno y al PSOE por sorpresa
La entrada en la sede del PSOE este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pillado a varios ministros y cargos del partido por sorpresa. «Nos acabamos de enterar y no sabemos nada», han asegurado varios ministros en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Registros en las casas de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Javier Pérez Dolset
Además del registro en Ferraz, la UCO también inspeccionará las viviendas de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Javier Pérez Dolset. La investigación busca aclarar qué papel pudieron tener en la presunta operativa bajo sospecha y si existen documentos, comunicaciones o soportes que conecten sus actuaciones con la financiación del partido o con las diligencias vinculadas a Leire Díez.
Hereu expresa «serenidad y tranquilidad» ante la entrada de la UCO en Ferraz
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha expresado hoy «serenidad y tranquilidad» ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz y ha manifestado su «confianza» en los responsables del partido.
Rufián considera una «anomalía terrible» el registro de Ferraz: «No sabemos qué es cierto o qué es campaña»
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera «una anomalía terrible» que se registre la sede de un partido político, como está sucediendo este miércoles en la sede federal del PSOE de la madrileña calle Ferraz, insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. «Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña», ha deslizado.
Así se ha pronunciado a su llegada a la Cámara Baja, que alberga la sesión de control al Gobierno, cuando los medios le han preguntado sobre la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista.
«Estamos en un momento en que no sabes lo que es cierto o lo que no, lo que es campaña o lo que no lo es», ha incidido cuando se le ha instado a explicar si ERC va a pedir elecciones tras este episodio.
Óscar Puente: «Para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO?»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado en su perfil de X contra el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, señalando que es «alucinante».
«Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante», asegura.
Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante. https://t.co/ZOM9ycnsxJ
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Feijóo, tras la entrada de la UCO en Ferraz: «Hay que darle la voz a los españoles de manera inmediata»
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede del PSOE en Ferraz por la trama de financiación ilegal, que «no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata».
El dirigente de los populares ha insistido, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que asegura que «apesta».
«¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?», se ha preguntado el líder del PP, después de que la UCO se haya desplegado este miércoles 27 de mayo un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación ilegal ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.
La entrada de la UCO en Ferraz se enmarca en el ‘caso Leire’
La entrada de la UCO en Ferraz se enmarca en el caso Leire, donde también se encuentra imputado el ex presidente de la Sepi Vicente Fernández.
La UCO registrará inmuebles
Las autoridades también tienen orden de registrar inmuebles que pertenecen a altos cargos del Partido Socialista. La Audiencia Nacional ha acordado un dispositivo que también impulsa la Fiscalía Anticorrupción y que se prevé que se alargue durante la jornada de este miércoles.
La UCO irrumpe en Ferraz: el PSOE bajo sospecha por presunta financiación ilegal
La UCO de la Guardia Civil irrumpe esta mañana en la sede central del PSOE en la calle Ferraz dentro de una operación ordenada por la Audiencia Nacional y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Los agentes buscan pruebas relacionadas con una presunta trama de financiación ilegal, una supuesta caja B y movimientos de dinero opaco que habrían afectado al partido durante años.
Podemos señala que el Gobierno ha «decepcionado» a los progresistas
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que el Gobierno ha decepcionado a los progresistas al ver que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero «ha podido meter la mano en la caja» y que la UCO ha entrado en Ferraz.