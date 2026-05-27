Registro de la UCO en Ferraz, en directo: última hora del operativo contra la financiación irregular del PSOE

La UCO de la Guardia Civil irrumpe esta mañana en la sede central del PSOE en Ferraz dentro de una operación ordenada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de financiación ilegal.

Los agentes buscan documentación, archivos y pruebas relacionadas con una supuesta contabilidad paralela y fondos opacos que habrían servido para financiar actividades del partido al margen del control oficial.

El operativo también se extiende a otros inmuebles vinculados a altos cargos socialistas y supone uno de los golpes judiciales más delicados para el PSOE en plena tormenta política por los casos de corrupción que rodean al entorno del Gobierno.