La OCU dicta sentencia y avala: la lista de los mejores protectores solares de 2026

Aunque siempre asociemos el uso del protector solar a la temporada de verano, o a días como los que estamos teniendo esta semana en los que las temperaturas han subido de golpe, lo cierto es que es recomendable ponérselo durante todo el año, eligiendo además aquellos que tengan un buen factor de protección y una buena fórmula tal y como ha señalado ahora la OCU con los mejores protectores solares del mercado.

Lo interesante de este nuevo análisis que ha hecho la OCU sobre protectores solares es que no se limita a comparar marcas, sino que pone a prueba algo mucho más concreto y que tiene que ver con comprobar si lo que aparece en la etiqueta coincide realmente con la protección que ofrecen. Y aquí, en contra de lo que muchos podrían pensar, el resultado es bastante positivo en líneas generales. De los 29 protectores solares analizados, prácticamente todos cumplen con lo que prometen, y sólo uno se queda en una situación algo más discutida, lo que ha abierto un pequeño debate entre la organización de consumidores y el fabricante.

El análisis de la OCU de los protectores solares

El estudio que ha hecho la OCU sobre protectores solares se centra en productos de alta protección, es decir, aquellos con SPF 50 o SPF 50+, que son los más utilizados en un contexto familiar. La idea es clara: evaluar cremas que puedan usar tanto adultos como niños en situaciones de exposición intensa al sol.

Pero no todo gira en torno al número del SPF. La OCU también ha tenido en cuenta otros factores que influyen en el uso real del producto, como la protección frente a los rayos UVA, la textura, la facilidad de aplicación o incluso la información que aparece en el envase. A esto se suma otro aspecto cada vez más presente como es el impacto medioambiental. Es decir, no sólo importa proteger la piel, también cómo afecta el producto al entorno.

El caso que ha generado dudas: un SPF que no convence del todo

Dentro de ese análisis casi perfecto, hay una excepción que rompe la tendencia. Se trata del Heliocare 360° Pediatrics Mineral SPF 50+. Según la OCU, este producto no alcanzaría el nivel de protección «muy alta» que indica su etiqueta, sino que se quedaría en una protección alta. No es una diferencia menor, ya que ese matiz puede influir en la elección del consumidor, especialmente cuando se trata de productos infantiles.

Ahora bien, la propia organización insiste en que esto no lo convierte en un mal protector solar. Simplemente considera que la clasificación no sería del todo ajustada pero la respuesta de la marca no se ha hecho esperar. Cantabria Labs defiende que el producto sí cumple con el SPF indicado y asegura que dispone de varios estudios independientes, realizados bajo normativa internacional, que respaldan su etiquetado como SPF 50+, por ello la OCU ha trasladado el caso a la AEMPS, que será quien tenga la última palabra.

Las cremas solares mejor valoradas en 2026

Más allá de esa discrepancia puntual, el informe deja claro cuáles son las opciones más recomendadas. De este modo, en el segmento infantil, la mejor valorada es Apivita Sun Safe Infantil SPF 50, un formato en spray que destaca especialmente por su facilidad de uso y por ofrecer una protección equilibrada. Y si se busca una opción con SPF 50+, la OCU sitúa en primer lugar a Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+, que combina eficacia con una textura cómoda para el uso diario.

A partir de ahí, hay otros productos que también aparecen bien posicionados y que pueden ser alternativas interesantes, como el Mustela Stick Solar SPF 50, pensado para zonas más delicadas, o el Decathlon Spray Solar Active SPF 50, que destaca por su relación calidad-precio.

Elegir bien la crema solar va más allá del SPF

Uno de los puntos en los que insiste la OCU es que fijarse únicamente en el número del SPF puede ser un error. La protección frente a los rayos UVA es igual de importante, y no todos los consumidores reparan en ello. Para identificarla, basta con buscar el símbolo «UVA» dentro de un círculo en el envase, una indicación que garantiza que el producto cumple con los estándares europeos.

Además, hay otro aspecto que suele olvidarse con frecuencia y es cómo se utiliza la crema. Aplicar poca cantidad o no repetir la aplicación cada cierto tiempo reduce de forma notable su eficacia, independientemente de lo buena que sea.

Más allá del producto en sí, la OCU recuerda algo básico pero importante. La crema solar es sólo una parte de la protección frente al sol, sino que el uso de gafas, gorra, ropa adecuada o simplemente evitar las horas centrales del día sigue siendo clave para reducir riesgos. Incluso en personas con piel más oscura, la exposición prolongada sin protección puede provocar daños. Por eso, aunque elegir una buena crema es fundamental, no es lo único que determina el nivel de protección real.