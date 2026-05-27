Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla registran desde primera hora de este miércoles, 27 de mayo, retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia «lo antes posible».

En concreto, se trata de la segunda incidencia en la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que en la señalización, también en Almodóvar del Río, que ha quedado solucionada sobre las 6.00 horas.

De esta forma, el mensaje de Adif en la red social X indica que «una incidencia en los sistemas de desvíos de Almodóvar puede afectar a los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba con retrasos. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible».

No obstante, en la información del tráfico ferroviario de Adif ha notificado recientemente sobre el estado de la red que «la circulación de los trenes de alta velocidad que unen Sevilla con Córdoba recupera gradualmente la normalidad una vez solucionada la incidencia en Almodóvar que les provocaba retrasos».

Asimismo, desde Adif han explicado a OKDIARIO que «la incidencia quedó solventada a las 8.30 horas de la mañana, pero que las circulaciones irán progresivamente recuperando la normalidad».

De momento, se desconoce cuántos trenes están afectados por esta incidencia, que se suma a los retrasos que comenzaron ayer por la noche en la misma línea, pero que tuvo su origen en otras causas, en este caso, se debió a problemas en la señalización.