Portadas de revistas: Paloma Lago rompe su silencio y la preocupación por el estado de salud de Pepa Flores

En el último miércoles del mes de mayo de este 2026, Paloma Lago —excuñada de Ana Obregón— se ha convertido en la gran protagonista de los nuevos números de las revistas del corazón. Tras 16 meses de silencio, la presentadora ha concedido una reveladora entrevista en ¡Hola! en la que se ha pronunciado por primera vez sobre uno de los que considera los episodios más duros de su vida: el proceso judicial contra Alfonso Villares, al que denunció por una presunta agresión sexual. «Ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad» o «yo he elegido el camino de descubrir la verdad», ha confesado al medio citado, que lleva en primera plana a la exmujer de Javier García Obregón.

Además, la revista también ha publicado una entrevista con Rafa Nadal, que ha sido protagonista en los últimos días debido al documental sobre su vida más personal. De hecho, COOL pudo tener un encuentro en la premiere de su nuevo proyecto con el campeón de tenis, que nos desveló cuál era el verdadero nombre de su mujer y qué era lo que más le gustaba de ella.

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La revista Semana también ha apostado por el clan Obregón en su página principal, que ha relatado todos los detalles de la boda de Marta García Obregón, sobrina de la actriz. El pasado sábado, la joven se dio el sí, quiero en La Granja de San Ildefonso, rodeada de sus familiares y amigos y, como no podía ser de otra manera, de su tía —que al borde de las lágrimas y sin poder contener la emoción recordó a su hijo Aless, al cual le hubiera encantado haber estado en este tipo de reuniones del clan—.

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Además, este medio ha sacado a la luz la preocupación por el estado de salud de Pepa Flores o la reaparición de Sara Carbonero tras la muerte de su madre. También la cronología de la investigación de Jonathan Andic, que hace unos días fue arrestado como presunto culpable en la muerte de su padre, fundador de Mango.

El cine español ha sido un gran protagonista en estos últimos días. Por ello, la revista Lecturas ha querido rendir homenaje y destacar el papel de Penélope Cruz en el festival de cine de Cannes, donde ha recibido la ovación más larga de su vida.

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Este medio también lleva en su portada tres temas cuando menos relevantes de los últimos días, como el regreso de Mercedes Milá a la televisión, el posado de Brad Pitt con Inés de Ramón —el cual confirma su relación sentimental— y una agenda con todos los actos del Papa León XIV en su próxima e inminente visita a España.

Finalmente, la revista Diez Minutos ha sacado a la luz los primeros posados del verano. La revista ha publicado unas instantáneas de Bárbara Rey en Marbella en las que aparece relajada, apartada del foco mediático. También unos apasionados besos de Laura Escanes y su pareja, Joan Verdú, en el mar.

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Finalmente, el medio citado ha publicado una entrevista de dos de los presentadores del momento: Patricia Pardo y Christian Gálvez, que el próximo lunes 8 de junio estarán encima del escenario del Estadio Santiago Bernabéu con motivo de la visita del Papa León XIV.